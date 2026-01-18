Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 18 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి డబ్బు, ఆస్తి పెరుగుతుంది.. విజయం సాధిస్తారు!

    రాశి ఫలాలు 18 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 18 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 18, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నేటి రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మీరు కష్టపడి పని చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఇంట్లోనూ, ఆఫీసులోనూ మీకు లభించిన బాధ్యతలను ఉపయోగించుకోండి. మీరు కొత్త వ్యక్తులను సులభంగా విశ్వసించాల్సిన అవసరం లేదు. పనిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఫలితాలు అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో పనిని విడిచిపెట్టి, స్మార్ట్ వర్కింగ్ కోసం పట్టుబట్టాలి.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు ఈ రాశి వారికి ఉత్సాహం కలిగించే రోజు. ఉద్యోగంలో మార్పుతో మీకు పురోగతికి అవకాశాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు స్నేహితులతో ప్రయాణించడానికి, ఆనందించడానికి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీరు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. అయితే మనస్సు కొంత కలవరపడవచ్చు.

    మిథున రాశి:

    నేడు మిథున రాశి వ్యక్తులకు మంచి సమయం. మీరు కుటుంబానికి దగ్గరవుతారు. చిరస్మరణీయ క్షణాలను గడుపుతారు. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి ఈ సమయంలో సలహాదారులను సంప్రదించండి. మీ సోషల్ నెట్‌వర్క్‌తో మీ వ్యక్తిగత సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. స్నేహితులు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు మీరు ఆలోచించిన ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. మీరు వ్యాపారం పట్ల ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ నాయకత్వం మెరుగుపడుతుంది. మీరు అప్పటికే అనుకున్న పని పూర్తవుతుంది. మీరు పోటీలో విజయం సాధిస్తారు. మనస్సులో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి.

    సింహ రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. ఉదయాన్నే అవసరమైన పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు, వారి మార్గదర్శకత్వంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఈ సమయంలో వ్యక్తిగత విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సమావేశాలకు సమయం కేటాయించండి. కుటుంబంలో సంతోషం, సమృద్ధి ఉంటుంది. బంధువుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.

    కన్యా రాశి:

    సామాజిక కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయి. గ్రూపుకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్లో ఆసక్తి ఉంటుంది. చర్చలు, సంభాషణలలో మీరు ప్రభావం చూపుతారు. మీ ప్రవర్తన ఆకట్టుకుంటుంది. బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తుల నుంచి సలహా తీసుకోండి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అందరితో కలిసి ముందుకు సాగుతారు. డబ్బు, ఆస్తి పెరుగుతుంది. పొదుపుకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    నేడు మీకు కొన్ని అనుకోని విషయాలు జరగవచ్చు, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సలహాలను పాటించడం ద్వారా విషయాలు సరిగా ఉంటాయి. ప్రియమైన వారి మద్దతు కొనసాగుతుంది. బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులపై నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటారు. అవసరమైన పనిపై మరింత శ్రద్ధ వహించండి. లావాదేవీల్లో ఓపికగా ఉండండి. స్నేహితుడి సహాయంతో ఒక కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. లాభావకాశాలు ఉంటాయి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీరు ఒకరి నుంచి మంచి ప్రతిపాదనలను పొందగలుగుతారు. మీరు మంచి హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తారు. సమావేశాలు విజయవంతమవుతాయి. మీరు ప్రియమైన వారితో సమర్థవంతమైన కమ్యూనికేషన్‌ను నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అతిథులు వస్తారు. మీరు ప్రణాళికల ప్రకారం ముందుకు సాగుతారు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి సమయం మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మిత్రులతో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. మీరు కెరీర్, వ్యాపారంలో ప్రభావం చూపవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత ప్రణాళికలను ఉత్సాహంగా కొనసాగించండి. మీరు కోరుకున్న సమాచారాన్ని పొందుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటాయి. లాభాలను పెంచడంలో విజయం సాధిస్తారు. అత్యవసర విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    మీ మార్గంలో వచ్చే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబ స్థైర్యం పెరుగుతుంది. ధైర్యంగా వ్యవహరించండి. మనస్సులో శాంతి, సంతోషం ఉంటుంది. అంతేకాదు, చాలా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు కెరీర్, వ్యాపారంలో బిజీగా ఉండే అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటారు. నిపుణులతో మెరుగైన సమన్వయం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సరైన మార్గాన్ని కనుగొనడానికి వివేకం. సహనంతో ఉండండి. శత్రువుల కుట్రల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి, లేకపోతే పని దెబ్బతింటుంది. విచక్షణ, వినయాన్ని పాటించండి.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు ఈ రాశి వారు సహకార విషయాలపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. అందరితో కలిసి ముందుకు సాగుతారు. ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. పని, వ్యాపారం ఊహించిన విధంగా సాగుతాయి.

