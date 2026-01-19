రాశి ఫలాలు 19 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు శుభవార్తలు వింటారు, విజయం సాధిస్తారు!
రాశి ఫలాలు 19 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 19 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
నేడు మేష రాశి వారి మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది, కానీ ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. ఓపికగా ఉండండి. మీరు విద్యాపరమైన పనిలో విజయం సాధిస్తారు. మేధోపరమైన పనిలో మీరు మర్యాదను పొందుతారు. కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. మీరు వృత్తిపరమైన విజయాన్ని పొందుతారు.
వృషభ రాశి:
మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి మరియు సంతోషం ఉంటుంది. మీరు పిల్లల నుండి కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. మిత్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మిథున రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలు మొదలైన వాటిలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీకు ప్రభుత్వ మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త పొందవచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
స్వీయ నియంత్రణలో ఉండండి. మితిమీరిన కోపానికి దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించడానికి మార్గం ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. తెలియని భయం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. మానసిక ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు.
సింహ రాశి:
నేడు సింహ రాశి వారికి ఎక్కువగా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. మాటల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మరింత హడావిడి ఉంటుంది. వ్యాపారం కోసం తల్లి నుండి డబ్బు పొందవచ్చు.
కన్యా రాశి:
భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన సంభావ్యత ఉంటుంది. వ్యాపార ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. డబ్బు సంపాదిస్తారు. గతంతో పోలిస్తే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటుంది, కానీ మనస్సు కూడా కలత చెందుతుంది. ఓపికగా ఉండండి. డబ్బును తిరిగి ఇస్తారు. మీరు మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి. భావోద్వేగాలకు లోనవకుండా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
విద్యార్థులకు మంచి సమయం. చదవడానికి, రాయడానికి ఇది అనుకూల సమయం. వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన సంభావ్యత ఉంటుంది. వ్యాపార పరిస్థితులు బలపడతాయి.
మకర రాశి:
నేడు మకర రాశి వారు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం బాగుంటాయి.
కుంభ రాశి:
ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది. ఎటువంటి ఆర్థిక లేదా కుటుంబ రిస్క్ తీసుకోవద్దు. పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు.
మీన రాశి:
జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కొంత మెరుగు పడుతుంది.