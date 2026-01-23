Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 23 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? బుధ నక్షత్ర సంచారంతో కలిగే మార్పులు ఇవిగో!

    Published on: Jan 23, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ఉంటాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికల ఆధారంగా జాతకం లెక్కించబడుతుంది. జనవరి 23, 2026న బుధుడు శ్రవణ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపై పడుతుంది.

    రాశి ఫలాలు 23 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 23 జనవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మిమ్మల్ని మీరు సానుకూలంగా మార్చుకునే రోజు. మీరు నిరుత్సాహంగా ఉంటే, ఈ సమయంలో మీరు సాధించిన విజయాలను గుర్తుంచుకోవాలి. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండండి. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికపై నమ్మకం ఉంచండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు వ్యక్తిగత జీవితంలో శుభవార్తలు పొందవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితంలో పాత విషయాల గురించి మీరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజు ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు తమ పనులపై దృష్టి పెట్టాలి. ధ్యానం చేయాలి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి:

    ఈ సమయంలో పని అవసరాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. మీరు ఈ సమయంలో ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. పెట్టుబడి, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఈ రోజు మీరు నిలకడగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి:

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు పనులపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి. ఇంట్లో అనవసరమైన చింతలు లేకుండా ప్రస్తుత క్షణాన్ని ఆస్వాదించండి. మీరు మంచి పెట్టుబడి ఎంపికలను పొందుతారు, కాబట్టి ఈ సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి క్షణాలు కూడా ఉన్నాయి.

    సింహ రాశి:

    సంబంధాలలో అవగాహన కలిగిన చిన్న క్షణాలు మీ హృదయాన్ని మంచి అనుభూతితో నింపుతాయి. పని వద్ద మీ సహనం కాలక్రమేణా ఫలిస్తుంది. ఆర్థికంగా గతాన్ని మరచిపోయి వర్తమానంపై దృష్టి పెట్టండి. ముందుకు సాగండి. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు ప్రతి పనిని వెంటనే పరిష్కరించాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ప్రతి సమస్యను ఒకేసారి తీర్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సమయంలో వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత జీవితంలో సమతుల్యత తీసుకు రావడానికి ప్రయత్నించండి. పనిప్రాంతంలో పురోగతి ఉంటుంది. సమయం మీకు చాలా మంచిది, తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    నిరాడంబరంగా ఉండండి, పనిలో నిమగ్నమై ఉండండి, విలువైనదాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోండి. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో భావోద్వేగ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని మానసికంగా ఉత్తేజపరిచే దుబారాలకు దూరంగా ఉండండి.

    కన్య రాశి:

    ఆర్థికంగా మీరు తొందరపడకుండా మీ లక్ష్యం వైపు పని చేయవచ్చు. ఈ సమయంలో రుణం ఇవ్వడానికి లేదా తీసుకోవడానికి తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విషయాలను అంగీకరించండి. ఇది విషయాలను మరింత మెరుగ్గా ఎదుర్కొనేందుకు సహాయపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారు ఇతరుల అంచనాల కంటే తమ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ సమయంలో పనుల జాబితాను రూపొందించండి. మొదట ఏ పని చేయాలి, తరువాత ఏ పని చేయాలి అనే విషయంపై స్పష్టత కలిగి ఉండండి. సంబంధాలలో గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రశాంతంగా ఉండి విషయాలను క్రమబద్ధీకరించాలి. ఆర్థిక విషయాలలో సమయం తీసుకోండి.

    మకర రాశి:

    మీరు అన్ని సమస్యలను పూర్తిగా పరిష్కరించలేరు. కానీ విషయాలను నిర్వహించడంలో మరింత సౌకర్యంగా మారుతున్నారు.

    కుంభ రాశి:

    భావోద్వేగ మార్పులు క్రమేపీ జరుగుతున్నాయి. సమస్యలు కొనసాగినప్పటికీ మీరు రిలాక్స్‌గా ఉంటారు. సంబంధాలలో అవగాహన కలిగిన చిన్న క్షణాలు మీ హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో మీ భాగస్వామిని మరింతగా తెలుసుకుంటారు, కానీ కొన్ని వాదనలు ఉండవచ్చు. ప్రశాంతంగా ఉండాలి.

    మీన రాశి:

    ఆర్థికంగా గతాన్ని మరచిపోయి వర్తమానంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. నేటి చిన్న చిన్న విషయాలను ప్రశాంతంగా ఆస్వాదించండి. సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంది, కానీ వ్యాపారంలో ముందుకు సాగడం గురించి ఆలోచించి దీర్ఘకాలికంగా ప్రణాళిక చేయాలి.

