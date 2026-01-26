రాశి ఫలాలు 26 జనవరి 2026: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఇంట్లో ఆనందం ఉంటుంది!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ఆధారంగా జాతకం లెక్కించబడుతుంది. గ్రహాల, నక్షత్ర, రాశి మార్పులు అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందువల్ల, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై గ్రహాల కదలిక ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఈరోజు జనవరి 26, 2026 గణతంత్ర దినోత్సవం వేళ ఏ రాశికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో, ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారు అవసరమైతే కుటుంబ సభ్యులను లేదా భాగస్వామిని సంప్రదించండి. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం మీ మనస్సును ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఉత్తేజకరమైన పనిని చేపట్టే ముందు తెలివిగా ప్రణాళిక చేసుకోండి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఒడిదుడుకులతో నిండిన రోజు. ఆఫీస్ రాజకీయాలు మీకు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. సానుకూల మనస్తత్వం కలిగి ఉండండి. మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. గాసిప్లకు దూరంగా ఉండండి.
మిథున రాశి:
మీరు కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. పని, జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగండి. ఎప్పటికప్పుడు విరామం తీసుకోవాలని నిర్ధారించుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, డబ్బు విషయాలు లేదా ప్రేమ జీవితంలో పెద్ద మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ధ్యానం చేయండి. ఈ రోజు మీకు చాలా బిజీగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి డబ్బు రావచ్చు. అయితే, ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. బయట తినడం మానుకోండి. మీ రోజు మార్పులతో నిండి ఉంటుంది. పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి:
ఇది మీకు గొప్ప రోజు. కెరీర్ పరంగా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు మీకు అప్పగించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఫిట్గా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టండి.
తులా రాశి:
పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీ రోజు కొంచెం ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల సీనియర్లు లేదా మేనేజ్మెంట్ అసంతృప్తిని ఎదుర్కోవాల్సి రావొచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
గొప్ప రోజుకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఒప్పందం భారీ మొత్తంలో డబ్బుకు దారితీయవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
మకర రాశి:
మీ కెరీర్లో మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడులు ఆశించిన రాబడిని ఇవ్వకపోవచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి యోగా చేయండి.
కుంభ రాశి:
ఆరోగ్య పరంగా అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. భాగస్వామితో డేట్ను ప్లాన్ చేయండి. ఈ సమయంలో ఖర్చులను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టండి.
మీన రాశి:
మీ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. సుదూర సంబంధంలో ఉన్నవారు ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలి. పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని రూపొందించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి.