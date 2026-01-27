Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి ఉద్యోగంలో మార్పులు, అధిక ఖర్చులు.. జాగ్రత్త సుమా!

    రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 27 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 27, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జనవరి 27 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, ఆందోళన, వ్యాధి, దుఃఖం మొదలైనవి తొలగిపోతాయి.

    రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 27 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మరి జనవరి 27న ఏ రాశివారికి మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. మీ నిర్ణయాల గురించి మీరు చాలా బలంగా భావిస్తారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనస్సు కలవరపడవచ్చు. అందువల్ల స్వీయ నియంత్రణను పాటించడం అవసరం. అనవసరమైన కోపాన్ని నివారించండి, లేకపోతే సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబం ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈ రోజు వృషభ రాశి వారి మనస్సు కొంచెం కలత చెందవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తున్నట్లు అనిపించవచ్చు. చిన్న విషయాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కాబట్టి మానసికంగా మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది, అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆదాయం తగ్గడం, అధిక ఖర్చుల కారణంగా ఆర్థిక ఒత్తిడిని అనుభూతి చెందవచ్చు.

    మిథున రాశి:

    మనస్సు కలత చెందవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అస్థిరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మొదట కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో పురోగతికి మార్గం తెరుస్తుంది. కొన్ని కారణాల వల్ల కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ప్రయాణాలు పెరుగుతాయి, ఇది అలసటను కలిగిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం చాలా బాగుంటుంది, కానీ మనస్సు కొన్నిసార్లు గందరగోళంగా ఉండవచ్చు. రోజు ప్రారంభంలో తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. తల్లి ఆరోగ్యంలో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది. పనిప్రాంతం లేదా సామాజిక జీవితంలో గౌరవం, ప్రతిష్టలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారి మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత అప్రమత్తత అవసరం అయినప్పటికీ నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ఉద్యోగంలో పనిప్రాంతానికి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో వృద్ధి సంకేతాలు ఉన్నాయి. వాహన సౌకర్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి:

    నేడు కన్య రాశి వారి ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిప్రాంతం మారడం వల్ల వేరే ప్రదేశానికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. దీని వల్ల కుటుంబానికి దూరం ఏర్పడుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాబట్టి బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం అవసరం. సహనం, అవగాహనతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది.

    తుల రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది, అయితే మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. స్నేహితుడి సాయంతో కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. రోజంతా హడావిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది శారీరక అలసటను కలిగిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది, కానీ మనస్సు కొంత కలత చెందవచ్చు. ఈ రోజు సహనం, సంయమనం పాటించడం ప్రయోజనకరం. తల్లిదండ్రుల మద్దతు మరియు మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. దీని వల్ల నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభమవుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. తల్లిదండ్రుల మద్దతు లభిస్తుంది, స్నేహితుడి సాయంతో కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది భవిష్యత్తుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు మకర రాశి వారి మనస్సు కొంచెం కలత చెందవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం లోపించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి అడుగును ఆలోచించి వేయండి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదాయం తగ్గడం, అధిక ఖర్చులు ఆర్థిక ఆందోళనను పెంచుతాయి.

    కుంభ రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ మనస్సులో చంచలత ఉండవచ్చు. అనవసరమైన కోపాన్ని నివారించండి. ప్రవర్తనలో సంయమనం పాటించండి. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంట్లో మతపరమైన కార్యక్రమం లేదా ఆరాధన నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారంతో పనులు సులువుగా సాగుతాయి.

    మీన రాశి:

    మాధుర్యం ఉంటుంది, ఇది ఇతరులతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరచడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే కొన్నిసార్లు మనస్సు కలత చెందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిప్రాంతం మారడం వల్ల వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. దీని వల్ల కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆర్థిక అప్రమత్తత అవసరం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి ఉద్యోగంలో మార్పులు, అధిక ఖర్చులు.. జాగ్రత్త సుమా!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 27 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి ఉద్యోగంలో మార్పులు, అధిక ఖర్చులు.. జాగ్రత్త సుమా!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes