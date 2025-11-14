Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 14 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆలోచించాలి, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు!

    రాశి ఫలాలు 14 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 14, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 14, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు14 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 14 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 14, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఎవరికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు14 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు14 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారి మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది, అయితే ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. కుటుంబంలో మతపరమైన లేదా శుభకార్యాలు ఉండవచ్చు. భవనం నిర్వహణ లేదా అలంకరణపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాబోయే సమయం మీకు బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి: ఈ సమయంలో మీరు సాధారణంగా త్వరగా వ్యవహరించే అన్ని పనులపై దృష్టి పెట్టండి. మీ జీవిత భాగస్వామితో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడపండి. సానుకూలంగా ఉండండి. ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవించండి. ఈ రోజు మీకు సరైనది. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారు చిన్నపాటి లాభాలను పొందవచ్చు. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, వ్యాయామం చేయండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అనవసరమైన సమస్యలపై వాదించడం ద్వారా సమయాన్ని వృథా చేయవద్దు.

    కర్కాటక రాశి: మీ శక్తిని సానుకూల పనిలో పెట్టండి. మీ జీవిత భాగస్వామికి విలువ ఇవ్వండి. వారితో కలిసి ఉండండి. ఇంటిని పునరుద్ధరించవచ్చు. ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఈ సమయం మీకు సరైనది.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారు నిజంగా ముఖ్యమైన విషయాలపై శక్తి, డబ్బును పెట్టడం మంచిది. మీ ఇంటికి కొత్త రూపం అవసరం, కాబట్టి మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీరు ఆగి కొంచెం ఆలోచించాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు కన్యా రాశి వారికి ఇది మంచి రోజు. కుటుంబ బంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ ప్రేమ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి మరియు వారికి సమయం ఇవ్వండి.

    తుల రాశి: ఈరోజు తులా రాశి వారు పాత ఆర్థిక సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలో ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వడం మానుకోండి. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు ఉంటే, మీరు మీ భాగస్వామితో బహిరంగంగా మాట్లాడాలి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళుతున్నట్లయితే, జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు గాయపడవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు మిశ్రమ ప్రభావాలను తెస్తుంది. చిన్నపాటి ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు కానీ అవి తీవ్రంగా ఉండవు. ఈ రోజు మీరు కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను చూపిస్తారు. చిన్న చిన్న ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవచ్చు, వీటిని మీరు తేలికగా పరిష్కరిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి: మీ ఏ అడుగు అయినా దీర్ఘకాలంలో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఈ సమయంలో కొన్ని ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి విద్యార్థులు శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. చదువుకోవడం లేదా పని ఎక్కువ వున్నప్పుడు, స్వల్ప విరామాలు తీసుకోండి.

    కుంభ రాశి: పోటీ లేకపోవడం వల్ల మీ ఉత్పాదకత కూడా దెబ్బతింటుంది. ఈ రంగంలో నూతన అవకాశాలు దక్కుతాయి. ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు మంచిదని నిరూపించవచ్చు. తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

    మీన రాశి: మీన రాశి వారు కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. కొంతమంది ఒంటరి వ్యక్తులు జీవిత భాగస్వామి కోసం అన్వేషణలో నిరాశను ఎదుర్కొంటారు. మీ కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపండి.

