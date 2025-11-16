Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 16 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి, వచ్చిన అవకాశాలను వదులుకోవద్దు!

    రాశి ఫలాలు 16 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 16, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 16, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 16 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం జీవితంలో గౌరవాన్ని పొందవచ్చు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 16 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈరోజు ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 16 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 16 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మీ శక్తి, వేగాన్ని పెంచుతుంది. మీరు మీ పనులను మీరు పరిష్కరించగలుగుతారు. ఆఫీసులో మీ ఉనికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇతరులపై మీ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించడం లేదా పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మీ పాత్ర కూడా ముఖ్యమైనది. గుర్తుంచుకోండి, ఏదో కోపం రావచ్చు. దీనితో వాతావరణాన్ని పాడుచేస్తుంది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు ఏదైనా పాత ఒత్తిడి లేదా అపార్థాలను మీరు ప్రశాంతంగా పరిష్కారాన్ని కనుగొంటారు. భాగస్వామి, కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే వేగం కాస్తంత నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారికి చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, కానీ మీ సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ రోజు మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని మంచి మార్గంలో వ్యక్తీకరించగలుగుతారు. అందరూ మీ అభిప్రాయానికి విలువ ఇస్తారు.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీకు మంచి రోజు. ప్రేమ సంబంధాలలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మంచి సంభాషణ సంబంధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. పిల్లలకు సంబంధించి కొంత ఆనందం ఉండవచ్చు. ఏదైనా సృజనాత్మక పనిలో మీ మనస్సు మంచి అనుభూతి చెందుతుంది. వ్యామోహం లేదా పాత నిర్ణయాలను పునఃపరిశీలించడం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి సాధారణ రోజు. ఇంటి పనుల్లో మీ పాత్ర బలంగా ఉంటుంది. ఏ సమస్య అయినా పరిష్కరించబడుతుంది. ఆస్తి, ఇల్లు, భూమికి సంబంధించిన ఏ పనిలోనైనా ఈ రోజు పురోగతి ఉంటుంది.

    కన్య రాశి: ఈరోజు మీరు కొన్ని కొత్త పనుల బాధ్యతను పొందవచ్చు. ఒక చిన్న యాత్ర లేదా సమావేశం మీకు అదనపు ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. మీకు స్వల్పంగా అలసట అనిపించవచ్చు.

    తులా రాశి: ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది, కానీ దానిని సమతుల్యతతో ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ తండ్రి లేదా పెద్దల నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందుతారు. మీ ఆలోచనలు విస్తరిస్తాయి. ఈ రోజు పురోగతి మరియు సానుకూల మార్పును సూచిస్తోంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు అనవసరమైన వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి, అనవసరమైన ఖర్చులు తరువాత సమస్యలను కలిగిస్తాయి. ఈ రోజు వచ్చే అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దు.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో స్థిరత్వం, ఉపశమనాన్ని తెస్తారు. కొత్త పని లేదా డబ్బు తెరుచుకోవచ్చు. రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. కెరీర్ లో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది. సంబంధాలలో సంయమనం చాలా అవసరం.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారికి మంచి రోజు. మీ వ్యక్తిత్వం బలంగా ఉంటుంది మరియు ప్రజలు మీ మాటలను గౌరవిస్తారు. పనిలో కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు నిశ్శబ్ద ధ్యానం, ఆత్మపరిశీలన కోసం సమయం కేటాయించండి. మిమ్మల్ని మీరు లోతుగా అర్థం చేసుకుంటారు. కొంత పాత పని పూర్తవుతుంది లేదా పాత తప్పును సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ధ్యానం, యోగా, విశ్రాంతి విషయాలు మిమ్మల్ని మానసికంగా బలంగా మారుస్తాయి.

    మీన రాశి: ఈరోజు మీన రాశి వారితోనే అదృష్టం ఉంటుంది. చదువు, ప్రయాణం, విదేశాలు, పరిశోధన లేదా ఆధ్యాత్మిక పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. క్రొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

