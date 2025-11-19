Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ఊహించని అవకాశాలు ఎదురవుతాయి!

    రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 19, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 19, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం వినాయకుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 19 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశుల జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. నవంబర్ 19న ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారు జాగ్రత్తగా డబ్బును నిర్వహించాలి. పనిలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, మీరు పనులను టైంకి పూర్తి చేస్తారు. గొప్ప పనితీరును కనపరుస్తారు. సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉంటారు. ఇది వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం రెండింటిలోనూ పనిచేస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు పాజిటివ్ గా వుంటారు. ఈ రోజు మీరు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒంటరివారు భాగస్వామిని కనుగొనడం నుండి విరామం తీసుకోండి. వారే మీ వద్దకు వస్తారు.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారు నిజాయితీగా ఉండాలి. పని సంబంధిత సమస్యలను అధిగమించడానికి చర్యలు తీసుకోండి. టీమ్ మీటింగ్స్ సమయంలో మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోండి. డబ్బు విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు పని పట్ల ఆసక్తి తక్కువగా ఉండటానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోండి. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటపడండి. ఈ రోజు ఆలోచించండి. సానుకూల మనస్తత్వాన్ని కొనసాగించండి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారు మీ లక్ష్యాలకు దగ్గరవుతున్నారని తెలుసుకోండి. ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించే మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం ఉంచండి. మీరు ఒక సంబంధాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని మీకు అనిపిస్తే పరిశీలించాలి.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారు సంతోషం, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించే పనులు చేయండి. మీ ఆనందకరమైన శక్తిని పెంచడానికి, మీలాగే భావించే వ్యక్తులను ఆకర్షించడానికి ఉత్తమ మార్గం. విశ్వం యొక్క నిర్ణయంపై మీ విశ్వాసం కలిగి ఉండండి.

    తులా రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు యోగా చేయాలి. ఇది మీ జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో మార్పు చూపుతుంది. అది ప్రేమ, వృత్తి, డబ్బు లేదా ఆరోగ్యం అయినా, ఊహించని అవకాశాల కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. అన్ని మార్పులను ఓపెన్ హార్ట్ తో స్వీకరించండి.

    వృశ్చిక రాశి: మీ జీవితంలో సమతుల్యతను కనుగొనడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం. ఓపికగా ఉండండి. ఘర్షణను నివారించడానికి మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పించుకోండి. ఈ రోజు మీ రోజు మార్పులతో నిండి ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారు తమ భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడపవచ్చు. మీ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. పనికి సంబంధించి హడావిడి పెరగవచ్చు. మీ ఆరోగ్యంపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. కుటుంబంలోని పెద్దలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. ఒంటరి వ్యక్తులు తమ కార్యాలయం లేదా తరగతిలో కొత్త క్రష్ ను కనుగొనవచ్చు. మీ కెరీర్ లో రాజకీయాలకు బలైపోకుండా ఉండండి. రోజూ వ్యాయామం చేయండి.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు ప్రేమ విషయంలో మీ భాగస్వామితో గొడవలు పడకుండా ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కుటుంబంతో కొంత సమయం గడపడం మంచిది. ఈ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది.

    మీన రాశి: మీ రోజువారీ షెడ్యూల్ నుండి కొంత సమయం కేటాయించండి. మీరు ఎల్లప్పుడూ చేయాలనుకున్నదాన్ని చేయండి. మానసిక స్థితి బాగుంటుంది. కనెక్షన్లు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తులను ఇది ఆకర్షిస్తుంది.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 19 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ఊహించని అవకాశాలు ఎదురవుతాయి!
