రాశి ఫలాలు 20 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారికి ఆర్థికంగా లాభాలు, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది!
రాశి ఫలాలు 20 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 20, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 20 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం గురువారం నాడు శ్రీ నారాయణను పూజించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు నవంబర్ 20 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. నవంబర్ 20న ఏ రాశి రాశికి మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి సానుకూలంగా ఉంటుంది. సీనియర్లతో సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. సమావేశాల్లో వాదనలకు దూరంగా ఉంటారు. మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా ఆలోచనను చూడవచ్చు, ఇది మీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. మీ దినచర్యలో సమతుల్యతను చేర్చడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
వృషభ రాశి: ఈరోజు ప్రేమ జీవితానికి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వండి. రోజును సృజనాత్మకంగా, ఉత్పాదకంగా ఉంచండి. పని వద్ద ఆకాంక్షలను చేరుకుంటారు. ఈ రోజు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. ఈ రోజు చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు ప్రేమ సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోండి. పనిలో ఉత్పాదకంగా ఉండండి. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కొరకు సురక్షితమైన ఆర్థిక పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో ఆనందాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఆఫీసులో ప్రతి కొత్త బాధ్యతను ఒక అవకాశంగా తీసుకోండి. ఈ రోజు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు. మీరు తెలివైన ఆర్థిక పెట్టుబడులు కూడా పెట్టవచ్చు.
సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు లేకుండా చూసుకోండి. వృత్తి జీవితంలో మీ వైఖరి చాలా ముఖ్యమైనది. వ్యాయామంతో ప్రారంభించండి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినండి.
కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారికి వృత్తిపరంగా ఉత్పాదకత కలిగి ఉంటారు. ఇది కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఖర్చు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి, కార్యాలయంలో మీ వైఖరి ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారు సంబంధంలో ఓపికగా ఉండండి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రేమ పరంగా ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉండండి. సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి మీ భాగస్వామి సూచనలకు విలువ ఇవ్వండి.
వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు కార్యాలయంలో ఉత్తమ ప్రదర్శనను కొనసాగించండి. ఆరోగ్య పరంగా సానుకూలంగా ఉండటం వల్ల మీరు సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: మీ ప్రేమ జీవితంలో చిన్న హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. ప్రేమలో కూడా తగాదాలకు దారితీస్తుంది. ఆర్థిక సహాయాన్ని ఆశించవచ్చు. వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సంతులనం చేస్తారు.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు ఇంట్లో పని ఒత్తిడిని తీసుకురాకండి. తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. గడువుతో సంబంధం లేకుండా, మీరు లక్ష్యాలను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. వివాహిత మహిళలు తమ జీవిత భాగస్వామి తోబుట్టువులతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కానీ మీ జీవనశైలిపై శ్రద్ధ వహించండి. ఈ రోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలను కాపాడుకుంటారు. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒత్తిడిని నియంత్రించండి.
మీన రాశి: ఈరోజు ప్రేమ సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. వృత్తిపరంగా, మీరు బాగా రాణిస్తారు. డబ్బుతో తెలివిగా వ్యవహరించండి. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. సంబంధంలో సంతోషాన్ని తెస్తాయి.
