    ఈరోజు వారికి శుభదినం.. సందేహం లేదా అపార్థాలను నేరుగా తొలగించుకుంటే మంచిది!

    రాశి ఫలాలు 06 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 06 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 06, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 6న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 6, 2026న ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతాయో, ఏ రాశి వారికి సమస్యలో తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి:

    ఈరోజు మీరు సానుకూలంగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే, ఈ రోజు మీలో కొద్దిగా కోపం లేదా వ్యతిరేక శక్తి ఉండవచ్చు. దానిని తొలగించడానికి కొద్దిగా నడవండి లేదా తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయండి. ఇది మీ మనస్సును తేలికపరుస్తుంది మరియు మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. కోపాన్ని లోపలికి ఉంచుకోవద్దు, మిమ్మల్ని మీరు పనిలో బిజీగా ఉంచుకోండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు ఈ రోజు ఏదైనా పెద్ద వస్తువును కొనుగోలు చేయడానికి ముందు వివిధ ప్రదేశాల ధరలను తనిఖీ చేయాలి. తొందరపడి ఖరీదైన వస్తువులను కొనవద్దు. కాస్త పరిశోధన చేస్తే చాలా డబ్బు ఆదా అవుతుంది. కుటుంబ సలహా తీసుకోండి. వారికి కొంత సమయం ఇవ్వండి. బయట ఆహారం తినవద్దు.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు మిథున రాశి వారు దేని గురించి అయినా సందేహం లేదా అపార్థం ఉంటే, నేరుగా అడగండి. బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల సంబంధాలు బాగుంటాయి. అర్థం చేసుకోకుండా ఎలాంటి ఊహాగానాలు చేయవద్దు, లేనిపక్షంలో గొడవ జరగవచ్చు. యోగాతో రోజును ప్రారంభించండి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు మీరు పనికిరాని తగాదాలు, నాటకాలకు దూరంగా ఉండాలి. మీకు సంబంధం లేని విషయాలలో జోక్యం చేసుకోవద్దు. మీరు మీ మనశ్శాంతిపై శ్రద్ధ వహిస్తే, రోజు బాగా గడిచిపోతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉదయాన్నే సూర్యరశ్మిలో స్నానం చేయాలి.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి శుభదినం. ప్రతి విషయంలోనూ ఇతరులతో పోటీ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు టీమ్‌తో కలిసి పనిచేస్తే, పని వేగంగా పూర్తవుతుంది. మీరు ఇతరులకు సహాయం చేస్తే, మీ నాయకత్వం కనిపిస్తుంది.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారు ఈ రోజు పనిచేసేటప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఉండటం కంటే పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యం. చిన్న విషయాలపై ఎక్కువ సమయం గడపవద్దు. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యం.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు మీకు దేనికైనా న్యాయం లేదా సమానత్వం కావాలంటే, అప్పుడు నేరుగా మాట్లాడండి. మీ మనస్సులో ఏమి ఉందో ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేరు. స్పష్టంగా మరియు మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు మీ ప్రణాళికలు, ఆలోచనలను ఎక్కువ మందికి చెప్పవద్దు. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చర్య తీసుకోండి. నిశ్శబ్దంగా ప్రణాళిక చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారు ఈ రోజు వారి మార్గం లేదా బయలుదేరే సమయంలో స్వల్ప మార్పు చేయాలి. ఒకవేళ మీరు 5 నిమిషాల ముందుగానే బయలుదేరినట్లయితే, మీరు ట్రాఫిక్‌ను నివారించవచ్చు. చిన్న మార్పులు రోజును సులభతరం చేస్తాయి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు మీరు ఎంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నా, మీ దినచర్యకు కట్టుబడి ఉండండి. మీ క్రమశిక్షణతో మీరు మీ పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. కుటుంబం నుంచి సాయం పొందండి. సాయంత్రానికి శుభవార్తలు అందుకోవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వ్యక్తులు నేడు పాత సమస్యకు కొత్త భిన్నమైన మార్గాన్ని ప్రయత్నిస్తారు. సృజనాత్మక ఆలోచనతో మీరు మంచి పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు. పని మధ్యలో విరామం తీసుకోండి. మీరు సంగీతం మరియు రచన వంటి సృజనాత్మక పనులపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తగినంత నీరు త్రాగాలి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి ప్రజలు ఈ రోజు కొంత సమయం ఒంటరిగా గడపాలి లేదా నడక చేయాలి. ఇది మీ మనస్సును శాంతపరుస్తుంది. మీరు మీ పనిని మరింత మెరుగ్గా చేయగలుగుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, సత్యాన్ని కొనసాగించండి.

