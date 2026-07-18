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    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: శని కటాక్షంతో ఏ రాశికి అదృష్టం? పూర్తి ఫలితాలు ఇవే!

    శనివారం గ్రహాల గమనం, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి ఈరోజు ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోండి. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, వ్యాపారం వంటి అంశాల్లో ప్రతి రాశికి సంబంధించిన పూర్తి రాశి ఫలాలు చదవండి.

    Published on: Jul 18, 2026, 04:00:27 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    శనివారం ఆధ్యాత్మికతకు, క్రమశిక్షణకు ప్రతీక. గ్రహాల గమనం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొత్త మలుపులను తీసుకురానుంది. కెరీర్ నుంచి ఆరోగ్యం వరకు, మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: శని కటాక్షంతో ఏ రాశికి అదృష్టం? పూర్తి ఫలితాలు ఇవే
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: శని కటాక్షంతో ఏ రాశికి అదృష్టం? పూర్తి ఫలితాలు ఇవే

    శనివారం నాటి గ్రహ స్థితిగతులు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. ముఖ్యంగా శని దేవుని ఆశీస్సులతో ఏ రాశుల వారు లాభపడతారో, ఎక్కడ జాగ్రత్త వహించాలో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా నిలిచిపోయిన లావాదేవీలు పూర్తవుతాయి. బంధాల్లో పారదర్శకత పాటించడం మంచిది, లేకపోతే అనవసరపు అపోహలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీపు లేదా మెడ నొప్పి పీడించే అవకాశం ఉన్నందున విశ్రాంతి అవసరం.

    వృషభ రాశి: అదృష్టం మీకు పూర్తిస్థాయిలో తోడుంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు అనూహ్యంగా పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇతరులకు సాయం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    మిథున రాశి: బంధుత్వాలు బలపడతాయి. పాత స్నేహితులతో సంభాషణ ఆనందాన్నిస్తుంది. అయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా అప్పులు ఇవ్వడం వాయిదా వేయండి. పెద్దల ఆశీర్వాదం మీపై ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: మీ కృషితో మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి సమస్యలు లేవు. లక్ష్యం వైపు స్థిరంగా సాగండి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారి రోజు ఉత్సాహభరితంగా సాగుతుంది. సృజనాత్మక పనులపై దృష్టి సారిస్తారు. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లేదా మీటింగ్‌ల వల్ల లాభం ఉంటుంది. పాత విభేదాలను వదిలేసి ముందుకు సాగండి.

    కన్యా రాశి: మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూసే వారికి శుభవార్త ఉంది. ఇతరుల అసూయను పట్టించుకోకుండా మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. సాయంత్రం వేళ మనోభావాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంది.

    తులా రాశి: తులా రాశి వారి ఆత్మపరిశీలనకు అనువైన రోజు. కొన్ని అనుభవాలు మిమ్మల్ని ఆలోచనలో పడేస్తాయి. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరిగినా, దానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి: ఉత్సాహంగా ఉన్నా, ఏకాగ్రత లోపించడం వల్ల పనులు ఆగిపోవచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు గుండె, బుద్ధి సమతుల్యత పాటించండి.

    ధనూ రాశి: భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వస్తాయి. వృత్తిలో మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మంచి సంగీతం లేదా రుచికరమైన భోజనం మీ మూడ్‌ని మార్చేస్తుంది.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారి వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఇతరుల సలహాల కంటే మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

    కుంభ రాశి: మీ అదృష్టం కొత్త దిశలో పయనిస్తుంది. కార్యాలయంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం గడుపుతారు. శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి: ఆత్మవిశ్వాసమే మీ అతి పెద్ద ఆయుధం. ఎప్పటి నుంచో వేచి చూస్తున్న పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనవసరపు కోపానికి దూరంగా ఉండండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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