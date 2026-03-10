నేడు ఓ రాశి వారు ఓపికతో ఉండాలి.. ఆఫీసులో అభిప్రాయ భేదాలు ఉండచ్చు, ప్రశాంతంగా వివరించడానికి ప్రయత్నించండి!
రాశి ఫలాలు 10 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 10 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 10, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం బలం, జ్ఞానం మరియు విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 10న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 10న ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈరోజు మీకు సాధారణ రోజు అవుతుంది. పనిలో కాస్తంత బిజీగా ఉండవచ్చు, అయితే క్రమేపీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది. ఆఫీసు లేదా పనిప్రాంతంలో ఎవరితోనూ అనవసరంగా వాదించవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. డబ్బు పరంగా తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఆహారం పట్ల కాస్త శ్రద్ధ వహించడం అవసరం.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు మీకు మంచి సమయం. కొన్ని కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. మీరు ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తుంటే, దానికి వెళ్లడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో వ్యక్తుల నుండి మద్దతును పొందుతారు. ఇంటి వాతావరణం కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు పాత స్నేహితుడు లేదా బంధువుతో మాట్లాడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. పని పరంగా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని బాగా నెరవేరుస్తారు. కుటుంబంలో ఏదో ఒక విషయం గురించి చర్చ జరగవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ను గుర్తుంచుకోండి. రోజు ముగిసే సమయానికి మనసు కాస్త తేలికగా అనిపిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మీకు మంచి రోజు కావచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు క్రమేపీ పురోగతిని చూడవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ పనిని ప్రశంసించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులకు ఆదరణ లభిస్తుంది. ఎక్కడైనా సందర్శించాలని లేదా కలవాలనే ప్రణాళిక ఉంటే, అప్పుడు మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. విశ్రాంతి పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారు కొంచెం ఓపికతో ఉండడం అవసరం. పనిలో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు, కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నెమ్మదిగా అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఎవరితోనైనా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండవచ్చు, అందువల్ల విషయాన్ని ప్రశాంతంగా వివరించడానికి ప్రయత్నించండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు మీకు సమతుల్యమైన రోజు ఉంటుంది. పని మరియు కుటుంబం రెండింటి మధ్య సామరస్యాన్ని కొనసాగించడం అవసరం. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తులు సహాయపడగలరు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మనస్సులో కొత్త ప్రణాళికల ఆలోచనలు ఉండవచ్చు.
తుల రాశి:
ఈ రోజు తులా రాశి వారు పనిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిలో ఆలస్యం కావొచ్చు, అందువల్ల సమయాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి. కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడితో మంచి సంభాషణ జరగవచ్చు. డబ్బు పరంగా చిన్న లాభం ఉంటుంది. రోజు చివరల్లో మనస్సు కాస్త రిలాక్స్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు కొంచెం బిజీగా ఉంటుంది. పనిలో హడావిడి ఉంటుంది, అయితే మీరు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు. మీరు పాత స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులను కలవవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి మరియు ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి కావద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి మదిలో కొన్ని కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు. మీరు ఒక కొత్త ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే, అప్పుడు ప్లాన్ చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో వ్యక్తుల నుండి మద్దతు పొందవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది. డబ్బు పరంగా కొన్ని ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మకర రాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. పనిలో తొందరపడటం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లవచ్చు. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ మద్దతు మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు మీకు మంచి రోజు అవుతుంది. పనిలో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉండవచ్చు. మీరు ఒక కొత్త ప్రణాళికపై పని చేస్తుంటే, దానిలో ముందుకు సాగడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం మనసును సంతోషపరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా మామూలుగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీరు మీ మనస్సును అర్థం చేసుకోవాలి. పనిలో కాస్త గందరగోళం ఉండవచ్చు, కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఓపికతో పనిచేస్తే, మీరు ఒక మార్గాన్ని కనుగొంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి మరియు విశ్రాంతి కూడా తీసుకోండి.