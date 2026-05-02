మే 2 రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి కనకవర్షం.. వీరికి మాత్రం గడ్డుకాలం! మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
మే 2 రాశిఫలాలు: మే 2, 2026 శనివారం ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. గ్రహాల గమనం ప్రకారం కొందరికి ఆర్థిక లాభాలు కలగనుండగా, మరికొందరు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ రాశికి నేడు అదృష్టం ఎలా ఉందో పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
మే 2 రాశిఫలాలు: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రోజూ గ్రహాల స్థితిగతులలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ఈ ప్రభావం నేరుగా మనిషి వ్యక్తిత్వం, వృత్తి మరియు ఆర్థిక స్థితిపై పడుతుంది. మే 2, 2026 నాటి గ్రహ సంచారాన్ని పరిశీలిస్తే.. శనివారం కావడంతో శని దేవుని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై బలంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మేషం, సింహం మరియు మీన రాశుల వారికి నేడు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తట్టనున్నాయి. అదే సమయంలో తుల మరియు కుంభ రాశుల వారు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
నేడు మీలో సరికొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఎన్నాళ్ల నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో మధురమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అయితే, అతి ఉత్సాహంతో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడండి.
వృషభ రాశి
కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి, అనవసరపు ఆలోచనలకు తావివ్వకండి.
మిథున రాశి
ఈరోజు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఏ నిర్ణయమైనా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి తీసుకోండి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం మేలు. మీ భాగస్వామి ఇచ్చే సలహా మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. ఆహార నియమాలు పాటించడం ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి
నేడు కర్కాటక రాశి వారికి పని భారం అధికంగా ఉంటుంది. ఆఫీసు పనుల వల్ల వ్యక్తిగత జీవితానికి సమయం కేటాయించడం కష్టమవుతుంది. అయితే మీ తెలివితేటలతో అన్నింటినీ చక్కదిద్దుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వహించకండి, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. ప్రతి విషయాన్ని భూతద్దంలో చూసి ఆందోళన చెందడం మానుకోండి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి నేడు అభివృద్ధి పథంలో సాగే రోజు. మీరు వేసిన ప్లాన్లు విజయవంతంగా అమలు అవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతమవుతారు. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సుఖప్రదంగా సాగుతాయి. మీ చుట్టూ ఉన్న వారు మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు.
కన్యా రాశి
మీ ఏకాగ్రత మొత్తం పనిపైనే ఉంటుంది. కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, వాటిని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. మీ భాగస్వామిని బయటకు తీసుకెళ్లడం వల్ల సంబంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
నేడు ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు లేదా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. వృత్తిలో కొంత ఒత్తిడి ఎదురైనా సహనంతో మెలగండి. నూనె వస్తువులకు, వేపుడు వంటకాలకు దూరంగా ఉండటం మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
నేడు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. కుటుంబంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, మీ చాకచక్యంతో సర్దుబాటు చేస్తారు. కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు రావచ్చు, వాటిని సరైన సమయంలో అందిపుచ్చుకోవడం మీ భవిష్యత్తును మారుస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
నేడు మీకు అంతా సాధారణంగానే ఉంటుంది. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినా, చివరికి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆర్థిక సమతుల్యత పాటిస్తారు. వృత్తి మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ పాటించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో నిజాయితీగా ఉండండి.
మకర రాశి
సానుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేస్తారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. కెరీర్ పరంగా ఎదగడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. ఇతరుల మాటలు విని మీ నిర్ణయాలను మార్చుకోకండి.
కుంభ రాశి
నేడు మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. డబ్బు విషయంలో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రయాణాల సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సహనం వహించండి. ఓపికే ఈ రోజు మీ విజయ రహస్యం.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి నేడు అదృష్ట దినం. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం వరిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు మీకు మెండుగా ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More