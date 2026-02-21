ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో శుభవార్తలు వింటారు, ఆనందంగా ఉంటారు!
రాశి ఫలాలు 21 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 21 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 21 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 21, 2026న ఏ రాశిచక్రానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్రానికి ఇబ్బందులు పెరుగుతాయో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీ మనస్సు కాస్తంత చంచలంగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి, ఇది ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తుంది. మీకు నచ్చని పనిని మీరు చేయవలసి రావచ్చు, కానీ మీరు దానిని బలవంతంగా చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రయాణం సిద్ధమవుతోంది, కానీ ప్రయాణం అలసట కలిగిస్తుంది.
తండ్రి ఆరోగ్యం, పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలపై అపార్థాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. పనిలో సహనంగా ఉండండి, తొందరపడటం వల్ల ఇబ్బంది ఉండచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మానసిక అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు డబ్బు పరంగా హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. అకస్మాత్తుగా డబ్బు రావడం ఆనందంగా ఉంటుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా అదే వేగంతో పాస్ కావచ్చు. ఏదైనా వార్త లేదా సందేశం గురించి గందరగోళం ఉండవచ్చు. ఎవరినీ విశ్వసించవద్దు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది, అయితే కోర్టు లేదా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రేమ జీవితంలో సమయం కేటాయించండి. మీరు మీ భాగస్వామితో ఓపెన్ గా మాట్లాడితే అపార్ధాలు వుండవు. ప్రయాణం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉండదు. అవసరం లేకపోతే వాయిదా వేయండి.
మిథున రాశి:
నేడు ఆరోగ్యం కాస్తంత వదులుగా ఉంటుంది. అలసట, నిద్రలేమి లేదా తలనొప్పి ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి కోపంతో ఏమీ మాట్లాడవద్దు. పిల్లలతో సంబంధాలను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది, లేనిపక్షంలో వారు మీ మాటలను పట్టించుకోరు. ఈ రోజు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త పనిని ప్రారంభించవద్దు. జరుగుతున్న పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. కోర్టు లేదా తగాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మీరు సహనంతో పనిచేస్తే పరిస్థితి నిర్వహించబడుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
నేడు ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. ప్రేమ జీవితం మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వినవచ్చు, ఇది మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. ప్రభుత్వ పని లేదా అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏదైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే అది సమస్య కావచ్చు. కుటుంబంలో ఏదైనా విషయం గురించి మీరు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సహనంగా ఉండండి. ప్రశాంతంగా మాట్లాడండి, విషయాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు మీరు ఉదర సమస్యలు లేదా బలహీనతను అనుభవించవచ్చు. గాయపడటం లేదా జారిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి. అయినప్పటికీ, మనస్సులో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు బాగుంటాయి. పని నిర్ణయాలు సరైన దిశలో వెళతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపండి, సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని తేలికగా తీసుకోకండి, ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కన్య రాశి:
ఈరోజు మీరు మీ ప్రవర్తనలో కఠినతను చూపవచ్చు. రక్తపోటు లేదా నోటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. కోపానికి దూరంగా ఉండండి. డబ్బు వస్తుంది, కానీ దానిని సురక్షితంగా ఉంచాలి. ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. పని బాగుంటుంది. కానీ కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవద్దు.
తులా రాశి:
ఈరోజు వైవాహిక జీవితంలో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. అనవసరమైన అనుమానం లేదా అపార్థం దూరాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది. ఆఫీసు లేదా రాజకీయాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు నేడు గుర్తింపు పొందుతారు. మీరు ప్రశాంతంగా పనిచేస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు గందరగోళం ఉంటుంది. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, దీని వల్ల మనస్సు కలత చెందుతుంది. ఊహాజనిత లేదా ప్రమాదకర పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి కొంచెం భారంగా అనిపిస్తుంది, కానీ కొంత సమయం తర్వాత పరిస్థితి పరిష్కరించబడుతుంది. మీరు సహనం, అవగాహనతో పనిచేస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పాదాలకు నొప్పి లేదా గాయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కాస్త బలహీనంగా ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. చదువుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి ఇది మంచి రోజు. ఈ రోజు ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడం మంచిది. భావోద్వేగ నిర్ణయం తరువాత పశ్చాత్తాపానికి దారితీస్తుంది.
మకర రాశి:
పిల్లల ఆరోగ్యం లేదా చదువుల గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం కాస్త ఉద్రిక్తంగా ఉండవచ్చు. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆస్తి లేదా వాహనానికి సంబంధించిన పనులు అడ్డంకులతో జరుగుతాయి.
కుంభ రాశి:
నేడు ఆరోగ్యం బలహీనంగా ఉంటుంది. ముక్కు, చెవులు లేదా గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. తోబుట్టువుల గురించి మనస్సు కలత పడుతుంది. భావోద్వేగాలకు లోనై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. ప్రేమ జీవితం మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు బాగుంటాయి. వ్యాపారంలో పరిస్థితి మామూలుగా ఉంటుంది. మీపై దృష్టి పెట్టండి. విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.
మీన రాశి:
ఈ రోజు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీరు తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు లేదా భయాన్ని అనుభవించవచ్చు. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో సమస్యలు ఉంటాయి. భయం లేదా చంచలత మనస్సులో ఉండవచ్చు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. పరిస్థితులు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి.