    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమించిన వారితో ఆనందంగా ఉంటారు!

    రాశి ఫలాలు 20  ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 20 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 20, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 20 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 20, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు ఇబ్బందుల్లో వున్నారో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 20 ఫిబ్రవరి 2026
    మేష రాశి- వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. మీరు సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం, మీ నైపుణ్యాలను విశ్వసించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు సంతోషకరమైన రోజు కాబోతోంది. అవగాహనతో శ్రేయస్సును నిర్వహించండి. మీ ప్రేమ జీవితాన్ని శృంగారభరితంగా మార్చండి.

    వృషభ రాశి- మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. గాసిప్‌లకు దూరంగా ఉండండి. అవసరమైతే కుటుంబం లేదా భాగస్వామిని సంప్రదించండి. ఈ రోజు అనేక ఆశ్చర్యాలను తెస్తుంది. మీ కోసం అనేక అవకాశాలు వేచి ఉన్నందున గణనీయమైన మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి- ఈరోజు మిథున రాశి వారికి హెచ్చు తగ్గులతో నిండిన రోజు. ఆఫీసు రాజకీయాలు మీకు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. సానుకూల మనస్తత్వం కలిగి ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి- ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి చాలా బిజీగా ఉంటుంది. మీరు కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. పని-జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ద్వారా ముందుకు సాగండి.

    సింహ రాశి- ఈ రోజు పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, డబ్బు లేదా ప్రేమ జీవితం ఏదైనా సరే, పెద్ద మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ధ్యానం చేయండి.

    కన్య రాశి- నేడు కన్య రాశి వారు పెట్టుబడికి సంబంధించి వ్యూహం రూపొందించడంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఫిట్‌గా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ రోజు సోమరితనంగా అనిపించవచ్చు. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది.

    తులా రాశి- పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల మీరు సీనియర్లు లేదా యాజమాన్యాల అసంతృప్తిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. బయట తినడం మానుకోండి. ఈ రోజు మార్పులతో నిండిన రోజు.

    వృశ్చిక రాశి– ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఈ రోజు ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. సుదూర సంబంధంలో ఉన్నవారు ఈ రోజు వారి ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలి.

    ధనుస్సు రాశి- ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు కొంచెం ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా నిరూపించవచ్చు. డబ్బు వస్తుంది.

    మకర రాశి- పాత పెట్టుబడి నుంచి ఆశించిన రాబడిని పొందలేరు. మీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి యోగా ప్రయత్నించండి. గొప్ప రోజు కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. ఇటీవలి ఒప్పందం భారీ మొత్తంలో డబ్బుకు దారితీస్తుంది.

    కుంభ రాశి- మీ భాగస్వామితో డేట్ ప్లాన్ చేయండి. ఈ సమయంలో ఖర్చులను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి. మీ కెరీర్‌లో మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మీరు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.

    మీన రాశి - ఈరోజు మీ ఉత్తమ రోజు అని రుజువు కావచ్చు. కెరీర్ పరంగా మీకు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు ఇవ్వవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉండబోతోంది.

