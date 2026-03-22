Today Horoscope: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
మార్చి 22 ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం జీవితంలో గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు మార్చి 22 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 22న ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
పెద్ద అడ్డంకులు ఉండవు. పనిలో సీరియస్నెస్ లేకపోవడం ఆఫీసు జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. డబ్బు అందుతుంది. ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాయామంతో రోజును ప్రారంభించండి.
వృషభ రాశి:
సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు. విజయం సాధించడం కోసం వృత్తిపరమైన సవాళ్లను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోండి. మీరు డబ్బు, ఆరోగ్యం రెండింటి పరంగా విజయం సాధిస్తారు. ఈ రోజు ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది.
మిథున రాశి:
నేడు మీ ప్రేమికుడిని సంబంధంలో సంతోషంగా ఉంచండి. పని పట్ల మీ కృషి మీ కెరీర్ పరంగా మెరుగైన ఫలితాలను తెస్తుంది. నేడు ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండూ కూడా సానుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ గురించి మాట్లాడటం చాలా ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి:
ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు వ్యాపారాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. కొన్ని సంబంధాలు విషపూరితంగా అనిపించవచ్చు, వాటి నుండి బయటపడటం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థికంగా సహాయం చేయడానికి డబ్బు అవసరం కావచ్చు.
సింహ రాశి:
మీరు మీ నైపుణ్యాలతో ఖాతాదారులను ఆకట్టుకుంటారు. మీరు ఒక ట్రిప్ లేదా ఈవెంట్ సమయంలో కార్యాలయంలో ఎవరినైనా కలవవచ్చు. పెద్దగా ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.
కన్య రాశి:
నేడు కన్య రాశి వారు ప్రేమ వ్యవహారాలు, వాదనలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ కృషి మీ వృత్తి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రోజు శ్రేయస్సు ఉంటుంది. మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం రెండూ మంచి స్థితిలో ఉంటాయి.
తులా రాశి:
చిన్న అనారోగ్యాలు మిమ్మల్ని బాధిస్తాయి. ప్రేమికుడిని సంతోషంగా ఉంచండి. కలిసి ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతారు. ఉత్పాదకతకు సంబంధించిన చిన్న సమస్యలు రోజుపై ప్రభావం చూపుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు ఈ రాశి వారు భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. పనిలో ఒత్తిడి ఉండొచ్చు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.
ధనుస్సు రాశి:
నేడు ధనుస్సు రాశి వారు పరిణతి చెందిన విధానంతో సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించండి. మీ కెరీర్లో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా మీరు బాగుంటారు.
మకర రాశి:
ఈరోజు మకర రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో వ్యక్తిగత అహాన్ని దూరంగా ఉంచండి. మీ క్రమశిక్షణ వృత్తిపరమైన అవసరాలను తీర్చడానికి సహాయపడుతుంది. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
కుంభ రాశి:
ముందడుగు వేయడానికి అనేక ఎంపికలు ఉంటాయి. మీరు మీ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగవచ్చు, కానీ నిపుణుల సలహాతో చేయడం మంచిది. టీమ్లో ఘర్షణలను పరిహరించండి. ఈ రోజు సంబంధాల్లో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.
మీన రాశి:
మీ ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. అధికారికంగా మీరు ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలను పొందుతారు. అవసరాలను తీర్చడానికి శ్రేయస్సును ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.