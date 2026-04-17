Today Horoscope: ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందో చూసుకోండి!
గ్రహాల కదలికలు మన జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ముఖ్యంగా శుక్ర గ్రహం మన జీవితంలోని విలాసాలు, వాహన యోగం మరియు సంపదను నిర్దేశిస్తుంది. ఏప్రిల్ 17, 2026 నాటి గ్రహగతులను పరిశీలిస్తే.. కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నాయి.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మీ స్వభావం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఊహించని విధంగా ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దే పనుల్లో నిమగ్నమవుతారు. అయితే, కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వాగ్వాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త వహించండి. జీవిత భాగస్వామి మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
వృషభ రాశి: శుభవార్త వింటారు
మీ వ్యక్తిత్వం ఈ రోజు ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రవర్తన విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. పాత బాకీలు తీర్చడానికి, ఇంటి పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరంగా ఒక మంచి వార్త అందుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడానికి కొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తారు.
మిథున రాశి: పని ఒత్తిడి అధికం
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ఒత్తిడి వల్ల కాస్త అలసటగా అనిపించినప్పటికీ, వ్యాపారంలో లేదా ఆదాయ మార్గాల్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి. సంతానం నుండి తీపి కబురు వింటారు. పాత స్నేహితులను కలవడం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా సాగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: నిలిచిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది
ఈ రోజు మీకు సామాన్యంగా కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
సింహ రాశి: అండగా తోబుట్టువులు
ఈ రోజు మీరు విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ప్రియమైన వారితో గడపడానికి సమయం దొరుకుతుంది. తోబుట్టువుల నుండి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పనులు ప్రారంభించే వారికి శుభ సంకేతాలు అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో గడిపే సమయం సంతోషాన్నిస్తుంది.
కన్య రాశి: వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి
కన్య రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. మీ కఠిన ప్రవర్తన వల్ల బంధాలలో దూరం రావచ్చు, కాబట్టి సౌమ్యంగా ఉండండి. ఆలోచించకుండా ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వకండి. ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యంపై అశ్రద్ధ వద్దు.
తులా రాశి: పెట్టుబడులకు అనుకూలం
పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. మీ కొత్త ఐడియాలు పనిలో సక్సెస్ అవుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. స్నేహితుల సహకారంతో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
వృశ్చిక రాశి: సమస్యలకు పరిష్కారం
మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. రావాల్సిన బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. పనిలో ఎదురవుతున్న సమస్యలకు ఈ రోజు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ధనస్సు రాశి: ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారి అభివృద్ధికి బాటలు పడతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి. మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఆఫీసులో మంచి అవకాశం వస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాలలో మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మకర రాశి: కష్టానికి ప్రతిఫలం
మీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అయితే, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి.
కుంభ రాశి: మనశ్శాంతి లభిస్తుంది
స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు, దీనివల్ల మనసు తేలికపడుతుంది. కెరీర్ పరంగా ఒక మిత్రుని సలహా మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, మానసిక ప్రశాంతత చెడకుండా జాగ్రత్త పడతారు.
మీన రాశి: ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరం
ఈ రోజు మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో మీ పట్ల అసూయ పడేవారు ఉండవచ్చు, కాబట్టి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, సంభాషణలో సంయమనం పాటించండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More