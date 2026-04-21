Today Horoscope: నేడు హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో ఈ రాశులకు తిరుగుండదు.. మీ రాశి ఫలాలు చేసుకున్నారా?
21 ఏప్రిల్ 2026, మంగళవారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు. గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి హనుమంతుడి అండ లభిస్తుంది? ఎవరికి అప్రమత్తత అవసరమో ఈ కథనంలో చూడండి.
ఏప్రిల్ 21, మంగళవారం నాటి గ్రహ గతులను గమనిస్తే, పలు రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. మంగళవారం అంటేనే భక్తులకు పరమ పవిత్రం, అందునా ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించే రోజు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం హనుమంతుడిని వేడుకుంటే రోగ భయం, మానసిక ఆందోళనలు, ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోతాయని ప్రతీతి.
ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి:
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, మీ నైపుణ్యంతో వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో తొందరపాటు పనికిరాదు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒక్కటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా సరైన నిద్ర, విశ్రాంతి అవసరం. డిజిటల్ స్క్రీన్ల వాడకాన్ని తగ్గించండి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంత మంచిది. కొన్ని సమస్యలు వాటంతట అవే పరిష్కారమవుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. సన్నిహితుల సలహాలు మీకు మేలు చేస్తాయి. సాయంత్రం వేళ ప్రశాంతంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మీ కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. సహోద్యోగుల సహకారం మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. అయితే, బడ్జెట్ను మించి ఖర్చులు చేయకండి. వారం చివరలో ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
కుటుంబానికి సంబంధించిన బాధ్యతలు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచుతాయి. భావోద్వేగాలకు లోనవ్వకుండా వాస్తవ కోణంలో ఆలోచించండి. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల మనశ్శాంతి దెబ్బతింటుంది. సాయంత్రం ఆత్మీయులతో మాట్లాడితే మనసు తేలికపడుతుంది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారిలో ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఆవేశాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపడి ఎవరినీ విమర్శించవద్దు. బయటి తిండికి దూరంగా ఉండి, ఇంటి భోజనానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
కన్య రాశి:
పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా, మీ ప్రణాళికాబద్ధమైన శ్రమ ఫలితాన్నిస్తుంది. పాత బాకీలు వసూలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించండి. ఆహారం విషయంలో రాజీ పడవద్దు.
తులా రాశి:
ఈ రోజు మీకు సాదాసీదాగా గడిచిపోతుంది. నిత్యం చేసే పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు. అనవసరమైన ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి, వ్యాయామంపై దృష్టి సారించండి. పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు మీరు కాస్త సహనాన్ని పాటించాల్సిన రోజు ఇది. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినా ఆందోళన చెందవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళ పార్కుకు లేదా ఆలయానికి వెళ్లడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ధనస్సు రాశి:
ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి లేదా పార్టనర్ నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు వ్యాపారంలో లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు ఈ రోజు వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తేనే ఫలితం ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. నూనె పదార్థాలు, జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండండి. దగ్గర్లోని ప్రదేశాలకు విహారయాత్ర ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి:
ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. పనిలో ఏకాగ్రత పెంచండి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మీన రాశి:
సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. స్నేహితులతో సంభాషణలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More