    Today Lucky Numbers: నేడు ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది.. విజయాలు, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో!

    ఏప్రిల్ 17, 2026 తేదీన శని గ్రహ ప్రభావం ఉన్న మూలాంకం 8, రాహువు ప్రభావం ఉన్న భాగ్యాంకం 4 కలయిక వల్ల విధి నిర్ణయాలు బలంగా ఉండబోతున్నాయి. మీ పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా నేటి ఫలితాల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి. నేడు ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. మరి మీకు ఈరోజు ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోండి.

    Published on: Apr 17, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Today Lucky Numbers: నేటి వేగవంతమైన కాలంలో గమ్యం చేరడానికి అడ్డదారులు వెతకడం కాకుండా, పక్కా ప్రణాళికతో అడుగులు వేయడమే విజయ రహస్యం అని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది. ఈరోజు ఏప్రిల్ 17, 2026. ఈ తేదీలోని అంకెలను కూడితే (1+7) మూలాంకం 8 వస్తుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని దేవుడు. అలాగే ఈ రోజు మొత్తం అంకెలను కలిపితే వచ్చే భాగ్యాంకం 4 (1+7+0+4+2+0+2+6 = 22; 2+2=4). దీనికి అధిపతి రాహువు. శని క్రమశిక్షణకు మారుపేరు అయితే, రాహువు వ్యూహరచనకు ప్రతిరూపం. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల ఈరోజు కష్టపడే తత్వం ఉన్నవారికి తిరుగులేని విజయాలు అందుతాయి.

    కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడకుండా, సరైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఇది. మరి 1 నుండి 9 మూలాంకాల వారికి ఈ శుక్రవారం ఎలా ఉండబోతుందో వివరణాత్మక కథనం మీకోసం.

    మూలాంకం 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    మీ నాయకత్వ పటిమకు నేడు పరీక్షా సమయం. శని ప్రభావం వల్ల ఆఫీసులో లేదా వ్యాపారంలో కీలక బాధ్యతలు మీ భుజాన వేసుకుంటారు. అయితే, మీ నిర్ణయాల్లో దూకుడు తగ్గించి, తోటివారి సలహాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ఉత్తమం. అహంకారానికి తావు ఇవ్వకుండా నడుచుకుంటేనే అడ్డంకులు తొలగుతాయి. కోపంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా శాంతంగా ఉండండి.

    మూలాంకం 2 (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈరోజు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. బాధ్యతలు పెరిగినా, మీలోని ఓర్పు మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఇతరులపై అతిగా ఆధారపడకుండా మీ శక్తి సామర్థ్యాలను నమ్ముకోండి. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుని స్పష్టంగా మాట్లాడటం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తవు. స్థిరమైన ఆలోచనలే మీకు శ్రీరామరక్ష.

    మూలాంకం 3 (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    సృజనాత్మకత, క్రమశిక్షణ ఈరోజు మీ విజయానికి పునాదులు. మీ మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. అయితే, బద్ధకాన్ని దరి చేరనివ్వకండి. ఏదైనా కొత్త పని ప్రారంభించే ముందు లేదా ఎవరికైనా మాట ఇచ్చే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు.

    మూలాంకం 4 (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఈరోజు విశేషమైన శక్తి లభిస్తుంది. ఏదైనా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి లేదా ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ముఖ్యమైన పనులకు గట్టి పునాది వేస్తారు. అయితే, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కఠినంగా వ్యవహరించకండి. సౌమ్యతతో పనులు చక్కబెట్టుకోండి.

    మూలాంకం 5 (5, 14, 23 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నేడు మీరు కొంచెం నిలకడగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల చిక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. మీలోని చంచల స్వభావాన్ని నియంత్రించుకుని, బాధ్యతల నుండి తప్పించుకోకుండా ఉండండి. ఈరోజు మీరు పడే కష్టం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.

    మూలాంకం 6 (6, 15, 24 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    కుటుంబం, వృత్తి పరమైన బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యత పాటించాల్సిన రోజు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు లాభసాటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇతరులకు సాయం చేసే క్రమంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ప్రేమ, బాధ్యతలను సమానంగా నిర్వహించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    మూలాంకం 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    మున్ముందు చేపట్టబోయే పనులకు సంబంధించి వ్యూహరచన చేయడానికి ఇది సరైన రోజు. మీ మేధస్సు, జ్ఞానం ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా మారుతుంది. ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడకుండా, మనసులోని మాటను ఆత్మీయులతో పంచుకోండి. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటను వినండి, అది మిమ్మల్ని సరైన బాటలో నడిపిస్తుంది.

    మూలాంకం 8 (8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఈరోజు మీకు తిరుగుండదు. మీ సొంత మూలాంక శక్తి మీకు తోడుగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు, పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడులు సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇంతటి విజయం లభిస్తున్నప్పుడు గర్వం తలకెక్కకుండా చూసుకోవాలి. వినయంతో వ్యవహరిస్తే మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.

    మూలాంకం 9 (9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    పాత చేదు జ్ఞాపకాలను వదిలేసి కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. గతంలో విడిపోయిన బంధుమిత్రులతో రాజీ పడటానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులకు సాయం చేయడంలో మీ పరిమితులను గుర్తుంచుకోండి. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి, నిరాశకు లోనుకావద్దు. మీ శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు ఆలస్యంగానైనా లభిస్తుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

