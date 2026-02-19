Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశి వారు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. ఆకస్మిక రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోవాలి!
రాశి ఫలాలు 19 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 19 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
19 ఫిబ్రవరి గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం నాడు శ్రీ నారాయణను పూజించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 19న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 19న ఏ రాశులకు వల్ల మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
నేడు మీరు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఉత్పాదక కార్యాలయ జీవితాన్ని, అదే విధంగా గొప్ప ప్రేమ జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈరోజు డబ్బును తెలివిగా ఉపయోగించండి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారు ప్రేమలో ఎదురైన సవాళ్లను పరిష్కరిస్తారు. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం ఉత్తమ డబ్బు పెట్టుబడి ఎంపికలను పరిగణించండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
చెక్ లిస్ట్ను అనుసరించండి. ఇంట్లో ప్రేమపూర్వక మాటలు, సహాయకరమైన పనులు శాంతిని తీసుకొస్తాయి. ఖర్చు పెట్టడంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు వీలైనప్పుడల్లా సేవ్ చేయండి. రొటీన్, సహనం, నిజాయితీతో చేసే పని త్వరలో స్థిరమైన, స్పష్టమైన పురోగతికి దారితీస్తుంది.
కర్కాటక రాశి:
నేడు సాధారణ ప్రణాళికలు నమ్మదగిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఓపికగా పనిచేయాలి. దృష్టి మరియు ఆచరణాత్మక ప్రణాళికలు మీ పనిని స్థిరంగా పూర్తి చేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి. ప్రాజెక్టులను చిన్న దశలుగా విభజించండి.
సింహ రాశి:
మీ పనిని పూర్తి చేయండి. ఈ రోజు మీరు స్థిరంగా మరియు ఏకాగ్రతతో ఉన్నట్లుగా భావిస్తారు. చిన్న నిర్ణయాలు పని మరియు ఇంటి వద్ద స్పష్టమైన పురోగతికి దారితీస్తాయి. ప్రేమతో మాట్లాడండి.
కన్య రాశి:
మీ హృదయం చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెడుతుంది. సృజనాత్మకత నుండి సహాయకరమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. మీ భావాలను జాగ్రత్తగా పంచుకోండి. జాగ్రత్తగా వినండి, మరియు నిశ్శబ్ద నిర్ణయాలు మీ చర్యలకు మార్గనిర్దేశం చేయనివ్వండి.
తులా రాశి:
నేడు తులా రాశి వారు తొందరపాటు వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకోవాలి, ఇది ఘర్షణకు దారితీస్తుంది. నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా చర్యలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయి. స్పష్టమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ముఖ్యమైన చిన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఫోకస్ ఉపయోగించండి.
వృశ్చిక రాశి:
మీ శృంగార సంబంధంలో సమస్యలను పరిష్కరించండి. పనిప్రాంతంలో మీ పనిలో నిజాయితీగా ఉండండి, మీ ప్రయత్నాలు గుర్తించబడతాయి. సంపద మరియు ఆరోగ్యం పరంగా మీరు అదృష్టవంతులు.
ధనుస్సు రాశి:
నేడు ధనుస్సు రాశి వారు చిన్న విషయాల్లో జాగ్రత్తగా మరియు ఓపికగా పనిచేసినప్పుడు ప్రశాంతమైన ప్రణాళికలు ముందుకు సాగుతాయి. ధనుస్సు రాశివారు తమ బలం పురోగతికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారని చూస్తారు. లక్ష్యాలను నిరాడంబరంగా ఉంచండి. ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడండి.
మకర రాశి:
నేడు మకర రాశి వారు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆకస్మిక రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. చిన్న, స్పష్టమైన దశలు మరియు ప్రశాంతమైన దృష్టి త్వరలో పురోగతిని తెస్తుంది. మీరు జీవితంలో లోతైన ఏకాగ్రత, నిశ్శబ్ద శక్తిని అనుభూతి చెందుతారు.
కుంభ రాశి:
మీ ఊహ మరియు శ్రద్ధను వినడం ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. పనిని ప్లాన్ చేయడానికి నిశ్శబ్ద సమయాన్ని ఉపయోగించండి. ఇంటి వద్ద సహనంగా మరియు సహాయకరమైన పని చేయడం వల్ల ఇతరులకు సంతోషం లభిస్తుంది.
మీన రాశి:
నేడు మీన రాశి వారు వృత్తిపరమైన విజయంతో పాటు సంతోషకరమైన ప్రేమ సంబంధాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఈ రోజు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు.