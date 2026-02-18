Today Horoscope: నేడు ఓ రాశి వారికి విదేశీ అవకాశాలు.. డబ్బు, ప్రేమ జీవితంలో పెద్ద మార్పులు!
రాశి ఫలాలు 18 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 18 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
ఫిబ్రవరి 18, బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం, శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 18 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 18న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
నేడు మేష రాశి వారు పనిపై దృష్టి పెట్టాలి. గాసిప్లకు దూరంగా ఉండండి. అవసరమైతే కుటుంబం లేదా భాగస్వామిని సంప్రదించండి. ఉత్పాదక వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడవద్దు. నిధుల కొరత ఉండదు.
వృషభ రాశి:
నేడు పని-జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ద్వారా ముందుకు సాగండి. ఎప్పటికప్పుడు విరామం తీసుకోవాలని నిర్ధారించుకోండి. రోజు హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటుంది. ఆఫీస్ రాజకీయాలు మీకు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి:
నేడు మిథున రాశి వారు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ధ్యానం చేయండి. ఇది కొంత మందికి చాలా బిజీగా ఉంటుందని నిరూపించవచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. బయట తినడం మానుకోవాలి.
కర్కాటక రాశి:
మీ రోజు మార్పులతో నిండి ఉంటుంది. పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, డబ్బు లేదా ప్రేమ జీవితం ఏదైనా సరే, పెద్ద మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి.
సింహ రాశి:
నేడు సింహ రాశి వారిని కాస్త ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంది. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల సీనియర్లు లేదా మేనేజ్మెంట్ అసంతృప్తిని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులకు సంబంధించి వ్యూహాన్ని రూపొందించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఫిట్గా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టండి.
కన్య రాశి:
మార్పులు జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. సృజనాత్మకతను కొత్త మార్గాల్లో చూపించడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ మార్పులను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి సానుకూలంగా ఉండండి.
తులా రాశి:
నేడు మీరు గొప్ప రోజు కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఖర్చులు తగ్గుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
ఫిబ్రవరి 18న ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఈ రోజు శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. మీ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. సుదూర సంబంధంలో ఉన్నవారు ఈ రోజు వారి ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలి.
ధనుస్సు రాశి:
పాత పెట్టుబడి నుంచి ఆశించిన రాబడిని పొందలేరు. మీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి యోగా ప్రయత్నించండి. ఇటీవలి ఒప్పందం భారీ మొత్తంలో డబ్బుకు దారితీస్తుంది.
మకర రాశి:
సాయంత్రం ఖర్చులను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి. మీ కెరీర్లో మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మీరు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
ఈరోజు మీరు కాస్త బద్దకంగా ఉండచ్చు. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఆరోగ్యం పరంగా అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. మీ భాగస్వామితో డేట్ ప్లాన్ చేయండి.
మీన రాశి:
మీ ఉత్తమ రోజుగా నిరూపించుకోవచ్చు. కెరీర్ పరంగా మీకు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు ఇవ్వవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉండబోతోంది.