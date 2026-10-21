హనుమంతుడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 8 జీవిత పాఠాలు.. విజయానికి ఇవే మార్గాలు!
హిందూ సనాతన ధర్మంలో హనుమంతుడిని శక్తి, భక్తి, ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. రామాయణంలోని ఆయన జీవిత ఘట్టాలు నేటి జీవితానికి ఎన్నో విలువైన పాఠాలను అందిస్తాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాల్లో విజయాన్ని సాధించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ హనుమంతుడి నుంచి ఎనిమిది ముఖ్యమైన సుగుణాలను నేర్చుకోవచ్చు.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో హనుమంతుడిని శక్తి, భక్తి, అపారమైన ధైర్యసాహసాలకు ప్రతిరూపంగా కొలుస్తారు. ఆయన కేవలం శ్రీరామచంద్రుని పట్ల చూపిన అచంచలమైన భక్తికి మాత్రమే కాదు, సంక్షోభ సమయాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, బాధ్యతలను నిర్వర్తించడం, లక్ష్యసాధనలో రాజీపడకపోవడం వంటి ఎన్నో మహోన్నత గుణాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తారు.
రామాయణంలో హనుమంతునికి సంబంధించిన ప్రతీ ఘట్టం మానవాళికి ఒక గొప్ప మార్గదర్శకం. నేటి ఆధునిక ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొని, వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిగత జీవితంలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడానికి ఆయన జీవితంలోని 8 సుగుణాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయి.
మాట తీరులో మాధుర్యం.. ప్రవర్తనలో వినయం
మనం మాట్లాడే విధానం ఇతరులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. హనుమంతుని సంభాషణ చాతుర్యం ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ తెచ్చింది. అశోక వనంలో సీతాదేవిని మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఆయన తన మృదువైన మాటలతో, వినయపూర్వకమైన ప్రవర్తనతో అమ్మవారి విశ్వాసాన్ని పొందారు.
దీని ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటంటే.. కేవలం మన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచడమే ముఖ్యం కాదు, అవతలి వారి మనసును అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. సరైన పదజాలం, మృదువైన స్వభావం సంక్లిష్టమైన చర్చలను కూడా చాలా సులువుగా పరిష్కరిస్తాయి.
సంక్షోభ సమయంలో బుద్ధిబలం
సముద్రం దాటే సమయంలో సురస రూపంలో పెద్ద ఆటంకం ఎదురైనప్పుడు హనుమంతుడు కేవలం తన శారీరక బలాన్ని మాత్రమే నమ్ముకోలేదు. తన మేధస్సును, సమయస్ఫూర్తిని ఉపయోగించి ఆ గండం నుంచి బయటపడ్డారు.
ఈ ప్రసంగం మనకు నేర్పే సత్యం ఏమిటంటే, ప్రతి సమస్యకు కేవలం కండబలంతోనే పరిష్కారం లభించదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రశాంతంగా ఆలోచించి, పరిస్థితికి తగినట్లుగా నిర్ణయం తీసుకోవడమే అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గం.
ఆదర్శాలు, సిద్ధాంతాల నుంచి ఎప్పుడూ పక్కకు తప్పుకోకండి
అంజనేయుడు తన ప్రతి కార్యంలోనూ ధర్మానికి, కర్తవ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. ఎన్ని కఠిన పరిస్థితులు ఎదురైనా ఆయన తన ఆదర్శాలను విడిచిపెట్టలేదు. జీవితంలో ఏ రంగంలోనైనా ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే సరైన మార్గంలో పయనించడం చాలా అవసరం. స్వల్పకాలిక ప్రయోజనాల కోసం వ్యక్తిగత విలువలతో రాజీపడకుండా, తమ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉండే వారే నిజమైన విజేతలుగా నిలుస్తారు.
కాలానికి తగినట్లుగా ప్రవర్తనను మార్చుకోవడం
పరిస్థితిని బట్టి తన పాత్రను మార్చుకోవడం హనుమంతుని ప్రత్యేకత. అవసరమైన చోట వినయపూర్వకమైన రాయబారిగా వ్యవహరించారు, శత్రువుల ముందు అజేయమైన యోధుడిగా నిలిచారు. అన్ని చోట్లా ఒకే రకమైన ధోరణి పనికిరాదని ఈ గుణం మనకు నేర్పుతుంది. కాలం, సందర్భం, బాధ్యతలకు తగినట్లుగా మన ప్రవర్తనలో మార్పులు చేసుకోవడం నాయకత్వ లక్షణానికి ముఖ్యమైన మెట్టు.
నిరాశ చెందకుండా పరిష్కారం వెతకడం
లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోయినప్పుడు క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా సంజీవిని కోసం బయలుదేరారు. ఆ మొక్క ఏంటో గుర్తుపట్టలేకపోయినా, ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా ఆ పర్వతాన్నే ఎత్తుకొచ్చారు. ఈ ఉదంతం మన జీవితానికి పెద్ద గుణపాఠం. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నిరుత్సాహపడి కూర్చోవడం కంటే, ఆ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాల కోసం అన్వేషించడమే ముఖ్యం. సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే ఏ సమస్యనైనా సులువుగా జయించవచ్చు.
విజయ శిఖరాలకు చేరినా వినమ్రత కోల్పోకూడదు
అపారమైన శక్తులు, దైవబలం ఉన్నప్పటికీ హనుమంతుడు ఎప్పుడూ అహంకారానికి పోలేదు. తాను సాధించిన ప్రతి విజయానికి, చేసిన ప్రతి కార్యానికి శ్రీరాముడే కారణమని భావించేవారు. ఎంతటి గొప్ప స్థాయికి ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలనే గొప్ప సందేశాన్ని ఆయన జీవితం మనకు అందిస్తుంది. ఇతరులను గౌరవిస్తూ, అణకువతో ఉండటమే నిజమైన నాయకుడి లక్షణం.
అందరినీ కలుపుకునే నాయకత్వ లక్షణాలు
కష్టతరమైన సమయాల్లోనూ తన తోటి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ, అందరినీ ఒక తాటిపై నడిపించడంలో హనుమంతుడు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన నాయకత్వం కేవలం అధికారం చెలాయించడం మీద కాకుండా, బాధ్యతాభావంపై ఆధారపడి ఉండేది. తోటివారి సామర్ధ్యాలను గుర్తించి, వారిని సరైన మార్గంలో నడిపించడమే గొప్ప నాయకుడి లక్షణం అని ఆయన నిరూపించారు.
నిర్ధిష్టమైన లక్ష్యం పట్ల అంకితభావం
శ్రీరామ కార్యమే తన జీవితాశయంగా భావించి ప్రతి క్షణం దానికోసమే శ్రమించారు ఆంజనేయుడు. ఏ పని చేపట్టినా దానిని పూర్తి నిబద్ధతతో నిర్వర్తించారు. జీవితంలో ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుని, దాని సాధన కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తే ఏ రంగంలోనైనా తిరుగులేని విజయం సాధించవచ్చని హనుమంతుని జీవితం మనకు నిరూపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More