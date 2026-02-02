ఈ వారం ప్రేమ ఫలాలు: ఓ రాశి వారు భాగస్వామిని పొందుతారు, 12 రాశుల ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

Edit Profile
    ప్రతి రాశిచక్రానికి భిన్నమైన ప్రేమ జీవితం, వృత్తి, స్వభావం ఉంటుంది. రాశిచక్రాల ద్వారానే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రేమ, వివాహం మరియు సంబంధాలు అంచనా వేయబడతాయి. ఈ వారం ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు ఏ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో తెలుసుకోండి. అలాగే ఎవరి రోజులు అద్భుతంగా ఉంటాయో కూడా తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 02, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో 12 రాశిచక్రాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. ప్రతి రాశిచక్రానికి భిన్నమైన ప్రేమ జీవితం, వృత్తి, స్వభావం ఉంటుంది. రాశిచక్రాల ద్వారానే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రేమ, వివాహం మరియు సంబంధాలు అంచనా వేయబడతాయి. ఈ వారం ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు ఏ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో తెలుసుకోండి. అలాగే ఎవరి రోజులు అద్భుతంగా ఉంటాయో కూడా తెలుసుకోండి.

    ఈ వారం ప్రేమ ఫలాలు: ఓ రాశి వారు భాగస్వామిని పొందుతారు (pinterest)
    ఈ వారం ప్రేమ ఫలాలు: ఓ రాశి వారు భాగస్వామిని పొందుతారు (pinterest)

    మేషం రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు ఈ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది. అయితే మీరు మరీ కఠినంగా ఉండకూడదు. మీ భాగస్వామితో సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఇప్పటికే ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనడం అవసరమని మీరు గ్రహిస్తారు.

    వృషభ రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో అపార్థాలు ఉండవచ్చు. కోపం తెచ్చుకునే బదులు, మీకు ఏం అనిపిస్తుందో ఓ చోట రాసుకోండి. మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సమస్యలను వివరించడానికి మరియు దూరాన్ని తగ్గించడానికి ఇది ఒక మార్గం.

    మిథున రాశి:

    మీరు ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య సంబంధంలో ఉంటే, భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడటానికి, మీరు కలిసి ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారనే విషయాన్ని తెలపడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.

    కర్కాటక రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో మీ లోపాలను అంగీకరించండి. దీనితో సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. మీరు ఇకపై సాధారణ సంబంధాలపై ఆసక్తి చూపరు. మీలాగే భవిష్యత్తు కోసం అదే దృష్టిని పంచుకునే భాగస్వామిని కనుగొనడానికి ఇది సరైన సమయం.

    సింహ రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 సమయంలో జీవితం పట్ల మీ దృక్పథం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఈ వ్యక్తి ఇర్రెసిస్టిబుల్‌గా, అదే విధంగా కాస్తంత రహస్యంగా ఉంటాడు.

    కన్య రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో సంబంధాలు ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణంగా ఉండవని అంగీకరించడానికి మీ శక్తి మీకు సహాయపడుతుంది. ప్రతికూల భావోద్వేగాలను నివారించడానికి ప్రయత్నించవద్దు. సానుకూల, ప్రతికూల భావాల మధ్య సమతుల్యతను సాధించడానికి ప్రయత్నించండి.

    తులా రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో మీ భాగస్వామితో మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే, విషయాలను చర్చించడానికి ప్రయత్నించండి. కోపం మానుకోండి. మీరు విషయాలను తెలివిగా ప్లాన్ చేస్తే, మీరు త్వరలో మీ క్రష్‌ను ఇంప్రెస్ చెయ్యచ్చు. సంబంధాలపై దృష్టి పెట్టండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో మీరు మీ ప్రేమ జీవితంలో ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. మీకు భాగస్వామి ఉన్నా లేదా మీరు ఇంకా ఒంటరిగా ఉన్నా, మీరు సానుకూలంగా ఉంటే విషయాలు సులభమవుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు సంబంధంలో ఉన్నవారికి, మీ భాగస్వామితో కూర్చుని సంబంధంలో సంఘర్షణకు కారణమయ్యే అన్ని సమస్యల గురించి మాట్లాడటానికి ఇది గొప్ప సమయం. మీ అభిప్రాయం చెప్పడానికి ట్రై చెయ్యండి.

    మకర రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 వరకు మీకు అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. మీరు సంబంధంలో ఉన్నా లేకపోయినా, మీ భావాలను మానసికంగా చూపించడానికి విశ్వం మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీ మనస్సు ఓపెన్‌గా, సృజనాత్మకంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    ఫిబ్రవరి 2–8 మధ్య కాలంలో మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, మీరు కొత్త వ్యక్తి వైపు ఆకర్షితులవుతారు. కొంత మంది స్థానికులు భాగస్వామిని పొందే అవకాశాలు రావచ్చు. మీ హృదయం చెప్పేది వినండి.

    మీన రాశి:

    ఈ సమయంలో మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. ఒంటరి స్థానికులు ఈ సమయంలో మీ నైపుణ్యాలు మరియు సంబంధానికి సృజనాత్మకతను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యంతో ఆకట్టుకుంటారు.

    recommendedIcon
