తాబేలు ఉంగరం ఇలా ధరిస్తే సంపద పెరుగుతుందని నమ్మకం.. ఈ తప్పులు చేయకండి!
వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ నమ్మకాల ప్రకారం తాబేలు డిజైన్ ఉన్న సిల్వర్ లేదా పంచలోహ ఉంగరాన్ని ఐశ్వర్యం, దీర్ఘాయువు, సానుకూల శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అయితే ఉంగరాన్ని ధరించే విధానానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయని నమ్మకం.
ఇంట్లో లేదా ధరించే ఆభరణాలలో వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ నియమాలను పాటించడం వల్ల సానుకూల శక్తి పెరుగుతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. నేటి డిజిటల్ యుగంలోనూ సంప్రదాయ నమ్మకాలు, ఫెంగ్ షుయ్ విశ్వాసాలకు ఆదరణ తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా సిల్వర్ లేదా పంచలోహాలతో తయారు చేసిన తాబేలు డిజైన్ ఉన్న ఉంగరాలు ధరించడం ఇటీవల కాలంలో విపరీతంగా పెరిగింది.
ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రంలో తాబేలుకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. దీన్ని దీర్ఘాయువు, సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అయితే, ఈ ఉంగరాన్ని కేవలం వేలికి తొడుక్కుంటే సరిపోదు. దీని వెనుక కొన్ని కఠినమైన నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని విస్మరిస్తే నష్టపోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ ఉంగరాన్ని ఏ వేలుకు ధరిస్తే మంచిది?
చాలా మంది ఈ ఉంగరాన్ని ఏ విధంగా పడితే ఆ విధంగా పెట్టుకుంటారు. కానీ, ఫెంగ్ షుయ్ నిబంధనల ప్రకారం దీనికి ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతి ఉంది. ఉంగరం ధరించేటప్పుడు తాబేలు ముఖ భాగం ఎప్పుడూ మన అరచేయి వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా ధరించడం వల్ల సంపద, సానుకూల శక్తి మన వైపు ఆకర్షించబడుతుందని నమ్ముతారు.
ఒకవేళ తల బయటి వైపునకు ఉంటే, మీ వద్ద ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ దూరమైపోతుందని సంకేతంగా భావిస్తారు. అలాగే, ఉంగరాన్ని పదే పదే తిప్పడం లేదా అనవసరంగా చేతితో కదిలించడం చేయకూడదు.
ఇతరులకు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం నిషేధం
ఏ రత్నం ఉంగరమైనా లేదా ప్రత్యేక లోహంతో చేసిన ఆభరణమైనా ఇతరులకు ఇవ్వడం మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఫెంగ్ షుయ్ నమ్మకాల ప్రకారం, మనం ధరించే ఉంగరానికి మన వ్యక్తిగత శక్తి (ఎనర్జీ) అనుసంధానమై ఉంటుంది.
అందువల్ల ఎవరికైనా మీ ఉంగరాన్ని ఇస్తే, మీ సానుకూల శక్తి వారికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మిత్రులు లేదా బంధువులు సరదాగా అడిగినా ఈ ఉంగరాన్ని వేరే వాళ్లకు ఇవ్వకూడదు. అదే విధంగా, వేరే వాళ్ళు వాడిన ఉంగరాలను మనం ధరించడం కూడా దోషంగా పరిగణిస్తారు.
పాటించాల్సిన ఇతర ముఖ్యమైన నియమాలు
ఈ ప్రత్యేకమైన ఉంగరాన్ని ధరించాలని భావిస్తే, శుక్రవారం రోజున ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఒకవేళ ఏదైనా కారణం చేత ఉంగరాన్ని వేలి నుంచి తొలగించాల్సి వస్తే, దాన్ని ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేయకుండా పూజా గదిలో భద్రపరచాలి.
ఉంగరం మెరుపు తగ్గకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి. దీనిపై ఎలాంటి గీతలు పడకుండా జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More