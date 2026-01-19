Edit Profile
    మూడు రోజుల పాటు ఐదు గ్రహాల కలయిక.. ఈ యోగంతో నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ మూడు రోజులు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఈ మూడు రోజుల్లో ఐదు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. నిన్నటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు మకర రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? 

    Published on: Jan 19, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అందరి జీవితాల్లో కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మూడు రోజులు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఈ మూడు రోజుల్లో ఐదు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది.

    మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు (pinterest)
    మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు (pinterest)

    నిన్నటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు మకర రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం:

    సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలోకి ప్రవేశించారు. జనవరి 18, అనగా నిన్న చంద్రుడు కూడా ప్రవేశించాడు. దీంతో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడింది. జనవరి 20, 21 తేదీల్లో కూడా ఈ యోగం ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.

    మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు:

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. అన్ని విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు. ప్రశాంతంగా, సరదాగా అనిపిస్తుంది.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ప్రారంభం ఉండొచ్చు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక వలన శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. కెరీర్‌లో కూడా ఊహించని మార్పులను చూస్తారు.

