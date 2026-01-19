మూడు రోజుల పాటు ఐదు గ్రహాల కలయిక.. ఈ యోగంతో నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ మూడు రోజులు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఈ మూడు రోజుల్లో ఐదు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. నిన్నటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు మకర రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?
గ్రహాలు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అందరి జీవితాల్లో కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మూడు రోజులు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఈ మూడు రోజుల్లో ఐదు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది.
నిన్నటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు మకర రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం:
సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలోకి ప్రవేశించారు. జనవరి 18, అనగా నిన్న చంద్రుడు కూడా ప్రవేశించాడు. దీంతో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడింది. జనవరి 20, 21 తేదీల్లో కూడా ఈ యోగం ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.
మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు:
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. అన్ని విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు. ప్రశాంతంగా, సరదాగా అనిపిస్తుంది.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ప్రారంభం ఉండొచ్చు.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కలయిక వలన శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. కెరీర్లో కూడా ఊహించని మార్పులను చూస్తారు.