నవంబర్ 19 నుంచి ఐదు రాశులకు శుభ ఘడియలు.. ధనలాభం, కెరీర్లో ప్రమోషన్లు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాల రాకుమారుడిగా, పితృకారకుడిగా, ఆత్మకారకుడిగా భావిస్తారు. 2026 నవంబర్ 19 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు సూర్యభగవానుడు శనిదేవునికి సంబంధించిన అనురాధ నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్యుడు పితృకారకుడు, ఆత్మకారకుడిగా భావించబడతాడు. నవంబర్ 19, 2026 నుంచి డిసెంబర్ 3, 2026 వరకు సూర్యభగవానుడు శనిదేవుని నక్షత్రమైన 'అనురాధ నక్షత్రం'లో సంచరించనున్నారు. జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం సూర్య-శనుల మధ్య పితృ-పుత్ర సంబంధం ఉన్నప్పటికీ, స్వభావరీత్యా వీరిద్దరి మధ్య శత్రుత్వం ఉంటుంది.
అయినప్పటికీ, ఈ నక్షత్ర మార్పు అన్ని వేళలా అశుభాన్ని ఇవ్వదు. శని ప్రభావంతో కూడిన సూర్యుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శత్రువులపై విజయాన్ని అందించడంతో పాటు, అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను, సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ కాలంలో లబ్ధి పొందే ఆ ఐదు ప్రధాన రాశులు ఇవే.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి సూర్యుని నక్షత్ర గోచారం అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన లేదా ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి, కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయం పరీక్షా సమయంలో విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఆఫీసులో మీకు నూతన బాధ్యతలు లభిస్తాయి. గత కొంతకాలంగా ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అధికారుల నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తుంది. పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శత్రువులు మీపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని ప్రయత్నించినా, మీ ప్రతిభతో వారిని ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి సూర్య సంచారం జీవితంలో ఎంతో ఆశించిన సానుకూల పరిణామాలను తెస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన పనులలో విజయం దక్కడంతో మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. మీరు మాట్లాడే విధానం ఇతరులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. వృత్తి జీవితంలో ఎదుగుదలకు లభించే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి అనురాధ నక్షత్రంలో సూర్యుని ప్రవేశం ఊహించని ధనలాభాన్ని ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరుచుకుంటారు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆస్తి, వాహనాలు లేదా నూతన గృహం కొనుగోలు చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఆర్థిక సమస్యల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోవడం వల్ల భవిష్యత్తు కోసం ధనాన్ని పొదుపు చేయగలుగుతారు. కీలకమైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యాలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More