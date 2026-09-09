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అక్టోబర్ 31 వరకు 5 రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్.. ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్!

శుభ గ్రహమైన గురుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా రాహువు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిలో సంచరిస్తూ షడాష్టక యోగాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ షడాష్టక యోగం ప్రభావం 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు ఉంటుంది.

Published on: Sep 9, 2026, 19:32:24 IST
By Anand Sai
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గురుడు కర్కాటకంలో, రాహువు కుంభంలో సంచరించినప్పుడు షడాష్టక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం పెద్ద మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక స్థానం ప్రభావం 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు కనిపిస్తుంది. షడాష్టక యోగం ఏర్పడే సమయం ఐదు ప్రత్యేక రాశుల వారికి చాలా అదృష్టకరంగా, ప్రగతిశీలంగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏ ఐదు ప్రత్యేక రాశుల లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయో చూడండి.

అక్టోబర్ వరకు అదృష్ట రాశులు
అక్టోబర్ వరకు అదృష్ట రాశులు

మేష రాశి

మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి గురు, రాహువుల వల్ల ఏర్పడిన ఈ షడాష్టక యోగం జీవితంలోని అనేక రంగాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మేష రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అదేవిధంగా కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. గురు, రాహువుల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశిలో జన్మించిన వారు తమ వృత్తిలో గొప్ప పురోగతిని సాధిస్తారు. మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ షడాష్టక యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీ ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తద్వారా కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సామరస్యం ఉంటుంది.

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి గురు-రాహువుల వలన ఏర్పడే షడాష్టక యోగం మేధోపరంగా, వ్యాపారపరంగా ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు. ఈ సందర్భంలో మిథున రాశి వారు వ్యాపార పరంగా చాలా లాభాలు పొందుతారు. మీరు వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటే ఈ కాలంలో కొత్త అవకాశాల వల్ల మిథున రాశి వారు పెద్ద లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. ఈ సందర్భంలో మిథున రాశి వారికి పెట్టుబడుల ద్వారా అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సరైన సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మిథున రాశి వారు భవిష్యత్తులో గరిష్ట ఆర్థిక లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు.

కన్యా రాశి

రాహు గురు గ్రహాల కలయిక ఉన్న ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి వారి వ్యక్తిత్వంలో, వృత్తిలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో షడాష్టక యోగం శుభ ప్రభావం వల్ల మీరు పనిలో విజయం సాధించగలుగుతారు. తద్వారా ఈ కాలంలో మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. మీ అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మీరు విదేశాలకు సంబంధించి అధిక లాభాలను పొందుతారు. కన్యారాశి వారికి ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో విదేశీ కంపెనీలు, దిగుమతులు, ఎగుమతులు, విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

వృశ్చిక రాశి

గురు, రాహువుల వల్ల ఏర్పడిన షడాష్టక యోగం ప్రభావం వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు ఆర్థికంగా లాభపడతారు. తద్వారా మీ రహస్య శత్రువుల నుండి లేదా వారసత్వ సంపద నుండి అకస్మాత్తుగా భారీ లాభాలు పొందే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ వృత్తిలో మంచి మార్పులను అనుభవిస్తారు. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ కాలంలో మీకు ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలు, జీతం పెంపు పొందే మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశికి చెందిన వారు తమ పోటీదారులపై విజయం సాధిస్తారు.

మీన రాశి

గురు, రాహువుల కలయిక సమయంలో మీన రాశి వారికి ప్రతి దశలోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. కష్టమైన పనులు కూడా సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి, ఒక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీన రాశి వారికి ఉన్నత విద్య లేదా వృత్తికి సంబంధించిన శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీన రాశికి చెందిన విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలకు లేదా ఉన్నత విద్యకు సిద్ధమవుతుంటే.. వారికి అపారమైన విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కూడా సాధిస్తారు. అదేవిధంగా, మీన రాశికి చెందిన వారు మతపరమైన, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం ద్వారా మరింత సంతృప్తిని పొందుతారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 31 వరకు 5 రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్.. ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 31 వరకు 5 రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్.. ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్!
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