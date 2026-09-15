సెప్టెంబర్ 18 నుంచి తలరాత మారనున్న 3 రాశులు.. కుజుడి సంచారంతో గోల్డెన్ టైమ్!
కుజుడిని ధైర్యం, శౌర్యం, బలం, పరాక్రమానికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. కుజుడు 45 రోజుల వరకు ఒకే రాశిలో ఉంటాడు. సెప్టెంబర్లో కుజుడి సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 18న కుజుడు చంద్రుని కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ కర్కాటక రాశిలోనే గురు గ్రహం కూడా ఉంటుంది. దీని కారణంగా గురు, కుజుడు సంయోగంలో ఉండటం వల్ల దాని ప్రభావం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై కూడా కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అంతేకాక వారు తమ కెరీర్, వ్యాపారం, ఉద్యోగం మొదలైన వాటిలో కూడా మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు. కుజుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏ రాశుల వారికి మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి
కుజుడు కర్కాటక రాశిలోని మొదటి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. గురుడితో కలిసి కూడా ప్రయాణిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి వారి వృత్తిలో మంచి లాభాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి మంచి జీతాలతో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి దీర్ఘకాల కష్టానికి ఫలితం లభిస్తుంది. పూర్తికాని అనేక పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అనేక మార్గాల నుండి ధనం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. దీని కారణంగా, డబ్బు సమస్యలు అంతమవుతాయి.
సింహ రాశి
కుజుడు సింహరాశిలోని 12వ ఇంటిలోకి ప్రవేశించి, గురుడితో కలిసి సంచరిస్తాడు. ఇది ఈ రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. మీరు ఇప్పటికే పెట్టుబడులు పెట్టి ఉంటే, వాటి నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
కుజుడు తులారాశిలోని 10వ ఇంటిలోకి ప్రవేశించి, గురుడితో కలిసి సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల తులారాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగావకాశాలు దొరుకుతాయి. మీ పిల్లల నుండి మీకు శుభవార్త అందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు పెట్టుబడుల ద్వారా అధికంగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు లభిస్తాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More