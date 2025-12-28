Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Gemstones for Luck: ఈ మూడు రత్నాలు అదృష్టం, పురోగతిని తీసుకు వస్తాయి.. ఎప్పుడు, ఎలా ధరించాలంటే?

    ప్రతి ఒక్కరూ అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ తనతో ఉండాలని, ప్రతిఫలం పొందడానికి కష్టపడి పనిచేయాలని, జీవితంలో పురోగతి సాధించాలని కోరుకుంటాడు. కొన్ని రత్నాలు రత్నాలలో చాలా శక్తివంతమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. వీటిని ధరించడం ద్వారా, అదృష్టం మారుతుంది. జీవితంలో చాలా పురోగతి ఉంటుంది. అలాంటి 3 రత్నాల గురించి తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Dec 28, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి ఒక్కరూ అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ తనతో ఉండాలని, ప్రతిఫలం పొందడానికి కష్టపడి పనిచేయాలని, జీవితంలో పురోగతి సాధించాలని కోరుకుంటాడు. కానీ చాలా సార్లు, కష్టపడి పని చేసినా విజయాన్ని పొందలేడు. దీనికి ఒక కారణం గ్రహ లోపాలు కావచ్చు. గ్రహాల లోపాలను తొలగించడానికి ప్రజలు వివిధ పరిహారాలను పాటిస్తారు. ఈ పరిహారాల్లో ఒకటి రత్నాలు ధరించడం.

    ఈ రత్నాలతో అదృష్టం వరిస్తుంది
    ఈ రత్నాలతో అదృష్టం వరిస్తుంది

    ప్రతి వ్యక్తి జాతకంలో కొన్ని గ్రహాలు బలంగా ఉంటాయి. కొన్ని బలహీనంగా ఉంటాయి. రత్నాలు బలహీనమైన గ్రహాల శక్తిని పెంచుతాయి. ఒక వ్యక్తికి కెరీర్, నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆత్మవిశ్వాసంలో స్థిరత్వాన్ని అందిస్తాయి. కానీ మీరు తప్పు రత్నాన్ని ధరిస్తే, ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కోవాలి.

    ఈ రత్నాలతో అదృష్టం వరిస్తుంది

    కొన్ని రత్నాలు చాలా శక్తివంతమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. వీటిని ధరించడం ద్వారా అదృష్టం మారుతుంది మరియు జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. అలాంటి 3 రత్నాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    పుష్యరాగం

    రత్న శాస్త్రం ప్రకారం, పుష్యరాగం విలువైన రత్నం. ఈ రత్నం బృహస్పతి గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. దీనిని ధరించడం వల్ల విద్య, జ్ఞానం, సంపద మరియు విజయం ఉంటాయి. అలాగే, దీనిని ధరించడం వల్ల జాతకంలో బృహస్పతి గ్రహం యొక్క స్థానం బలపడుతుంది. ఈ రత్నం పసుపు, బంగారు మరియు లేత నారింజ రంగులలో లభిస్తుంది. దీనితో పాటుగా, ఈ రత్నం డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా అదృష్టంగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఎలా, ఎప్పుడు ధరించాలి?

    గురువారం పుష్యరాగం ధరించడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది బంగారు లేదా ఇత్తడి ఉంగరంలో వేసుకుని ధరించవచ్చు. పుష్యరాగం ధరించే ముందు పాలు, గంగాజలం, తేనె, తులసి ఆకుల నీటితో శుద్ధి చేయండి. ఆ తరువాత బృహస్పతి మంత్రం "ఓం బ్రీం బృహస్పతయే నమః" అని జపించండి. సూర్యోదయం సమయంలో కుడి చేతి చూపుడు వేలికి ధరించండి. పుష్యరాగం ప్రధానంగా ధనుస్సు, మీన రాశి ప్రజలకు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అదే సమయంలో వృషభ, కన్య, మిథున, తుల రాశి ప్రజలు దీనిని ధరించే ముందు జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించాలి.

    రూబీ

    రూబీ రత్నం సూర్యుని గ్రహానికి సంబంధించినది. ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల స్థానికుల జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం బలపడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రత్నాన్ని ధరించిన వారు సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తారు. ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అలాగే, ఈ రత్నం ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బలపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా రాజకీయాలు, ఉన్నత పదవులు లేదా ప్రభుత్వ సేవలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

    ఎప్పుడు, ఎలా ధరించాలి?

    రూబీ ధరించడానికి ఆదివారం అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. ధరించే ముందు శుద్ధి చేయడం చాలా ముఖ్యం. రాగి లేదా బంగారు ఉంగరంలో వేసుకుని ధరించవచ్చు. ఆదివారం నాడు గంగాజలంతో రూబీ రత్నాన్ని ధరించండి. ఈ రత్నాన్ని ఉంగరపు వేలికి పెట్టుకుంటే మంచిది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, రూబీ రత్నం సూర్యగ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. మేష, సింహ, ధనుస్సు రాశి వారు ఈ రత్నాన్ని ధరించవచ్చు.

    దీనితో పాటు, సూర్యుడు పదవ, తొమ్మిదవ, పదకొండవ, ఐదవ ఇంట్లో ఉన్నత స్థానంలో ఉంటే, అప్పుడు కూడా ధరించవచ్చు. తుల, కన్య, మిథున, మకర, కుంభ రాశి వారికి కలిసి రాదు. రత్న శాస్త్రం ప్రకారం, జాతకంలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటే కూడా ధరించకూడదు.

    నీలమణి

    నీలమణి రత్నం అత్యంత ఆకట్టుకునే రత్నంగా భావిస్తారు. ఇది శని దేవుని రత్నం. దీనిని ధరించడం వల్ల డబ్బు సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఇది వ్యాపారం, ఉద్యోగం, వాణిజ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. అదే సమయంలో ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. దీనిని ధరిస్తే అదృష్టం కూడా ఎక్కువవుతుంది.

    ఎలా ధరించాలి?

    నీలమణి రత్నాన్ని బంగారం లేదా పంచలోహంతో చేసిన ఉంగరంలో ధరించాలి. శనివారం నీలమణి ధరించడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ధరించే ముందు శుద్ధి చేయడం అవసరం. శనివారం గంగాజలంతో శుద్ధి చేసి, పాలలో నీలమణిని ముంచాలి. శని దేవునికి సమర్పించి ధరించాలి. నీలమణి రత్నాన్ని శని దేవుని రత్నంగా భావిస్తారు. అందువల్ల, నీలమణి రత్నాన్ని ధరించడం కుంభ రాశి మరియు మకర రాశి ప్రజలకు శుభప్రదమైనది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Gemstones For Luck: ఈ మూడు రత్నాలు అదృష్టం, పురోగతిని తీసుకు వస్తాయి.. ఎప్పుడు, ఎలా ధరించాలంటే?
    News/Rasi Phalalu/Gemstones For Luck: ఈ మూడు రత్నాలు అదృష్టం, పురోగతిని తీసుకు వస్తాయి.. ఎప్పుడు, ఎలా ధరించాలంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes