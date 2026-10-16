చంద్రుడు-రాహు కలయికతో గ్రహణ యోగం వల్ల 5 రాశులవారిపై ప్రభావం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం అనేక శుభ యోగాల గురించి చెబుతుంది. వాటిలో గ్రహణ యోగం ఒకటి. మనస్సుకు ప్రతీక అయిన చంద్రుడు , ఛాయా గ్రహమైన రాహువు లేదా కేతువుతో కలిసినప్పుడు గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం అక్టోబర్ నెలలో కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతుంది.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం అక్టోబర్ 21 ఉదయం చంద్రుడు మకర రాశిని విడిచి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటికే రాహువు ఈ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. రాహువు, చంద్రుని కారణంగా గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం అక్టోబర్ 23 వరకు ఉంటుంది. అందువల్ల ఐదు రాశుల వారికి ఈ గ్రహణ యోగం కారణంగా చాలా అశుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ యోగం ఏర్పడేటప్పుడు ఏ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో చూడండి.
వృషభ రాశి
చంద్రుడు, రాహువుల గ్రహణ యోగం కారణంగా వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ పనిలో చాలా అడ్డంకులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఈ సందర్భంలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు అవసరానికి మించి ఎవరినీ నమ్మకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అలాగే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరిగ్గా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. తమ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపికగా ఉండటం అవసరం. లేకపోతే ఈ కాలంలో ఒక చిన్న విషయం పెద్ద వివాదానికి దారితీయవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి
రాహు చంద్రుల వల్ల గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతున్నందున కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో తమ భావోద్వేగాలకు లొంగి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం ఉత్తమం. రాహు చంద్రుల వల్ల ఏర్పడే గ్రహణ యోగం కారణంగా ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన అనవసర ఖర్చుల వల్ల కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అలాగే కర్కాటక రాశిలో జన్మించి వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో ఏవైనా కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించే ముందు మరింత జాగ్రత్త వహించాలి. గ్రహణ యోగం అశుభ ప్రభావం కారణంగా కర్కాటక రాశి విద్యార్థులు ఈ కాలంలో తమ చదువుపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి సాధారణం కంటే ఎక్కువగా కష్టపడవలసి రావచ్చు.
సింహ రాశి
గ్రహణ యోగం అశుభ ప్రభావం కారణంగా సింహ రాశి వారు తమ ఆరోగ్యంలో ఆకస్మిక హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కోవచ్చు లేదా ఈ కాలంలో ఏదైనా పాత ఆరోగ్య సమస్య మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సింహ రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో గానీ లేదా ఇతర వ్యక్తులతో గానీ ఎలాంటి గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. రాహు చంద్రుల అశుభ కలయిక కారణంగా సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇది మీ బడ్జెట్పై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ కాలంలో గ్రహణ యోగం ఏర్పడటం వల్ల వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు అధిక ఒత్తిడిని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ సంబంధాలు, ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రాహు కేతువుల అశుభ ప్రభావం కారణంగా వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో అనేక అపార్థాలను ఎదుర్కోవచ్చు. అలాగే ఈ కాలంలో పనిచేసే వృశ్చిక రాశి వారు తమ బాధ్యతల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకపోవడం మంచిది. లేకపోతే రాబోయే రోజుల్లో మీరు చాలా బాధపడవలసి రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో ప్రయాణించేటప్పుడు వృశ్చిక రాశి వారు తమ వస్తువులు, అవసరమైన పత్రాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి మీ రాశిలో రాహువు, చంద్రుని నుండి గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. కుంభ రాశి వారు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కూడా తమ మనస్సులో చాలా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోండి. కుంభ రాశికి చెందిన ఉద్యోగస్తులు ఈ కాలంలో తమ పని ఒత్తిడి బాగా పెరగడాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ఏదో ఒక విషయంపై సహోద్యోగులతో చాలా విభేదాలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. మనస్సుకు ప్రతీక అయిన చంద్రుని మరియు ఛాయా గ్రహమైన రాహువు అశుభ ప్రభావం కారణంగాఈ కాలంలో వ్యాపారం, వాణిజ్య విషయాలలో ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More