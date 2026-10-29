అదృష్టం 2 రోజుల్లో.. గురు సంచారంతో ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి.. ఈ 3 రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బృహస్పతిని దేవగురువుగా భావిస్తారు. గురు గ్రహం రాశి మార్పు వల్ల జీవితంలోని వివిధ అంశాలపై ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కథనం ప్రకారం, అక్టోబర్ 31న గురుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించి, 2027 జనవరి 25 వరకు అక్కడే సంచరిస్తారని పేర్కొన్నారు.
జోత్యిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువుగా భావించే బృహస్పతి రాశి మార్పు మానవ జీవితంపై అత్యంత ప్రభావం చూపుతుంది. అక్టోబర్ 31న గురు భగవానుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. 2027 జనవరి 25 వరకు గురుడు ఇదే రాశిలో సంచరించనున్నారు. ఈ అరుదైన గోచార ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఇది స్వర్ణయుగమని చెప్పవచ్చు.
సింహ రాశిలోకి గురు ప్రవేశం - విశేషాలు
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం అక్టోబర్ 31వ తేదీన గురు గ్రహం తన సంచారాన్ని మారుస్తోంది. సుమారు మూడు నెలల పాటు అంటే జనవరి వరకు గురుడు సింహ రాశిలోనే ఉంటారు. ఈ కాలంలో కొందరికి ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోగా, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని ప్రగతి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది.
మేష రాశి: ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిరీత్యా ఉన్నతి
మేష రాశి వారికి గురుడి గోచారం అనేక సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా వాయిదా పడుతున్న నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, కుటుంబంలో సౌభాగ్యం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గురు సంచారం ఆర్థికంగా ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడడంతో పాటు వ్యాపారంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు చేసినప్పటికీ, ఆదాయం పెరగడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
ధనుస్సు రాశి: కెరీర్లో అద్భుత విజయాలు
ధనుస్సు రాశి వారికి గురుడి ప్రభావంతో అదృష్టం మీ వెన్నంటి ఉంటుంది. నిరుద్యోగులు ఆశించిన ఉద్యోగం సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More