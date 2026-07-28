రేపే గురు పౌర్ణమి..ఈ 7 వస్తువులు దానం చేస్తే అదృష్టం మీ వెంటే!
సనాతన ధర్మంలో గురు పూర్ణిమ గురువుల పట్ల కృతజ్ఞత, భక్తి, ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అంకితమైన పవిత్ర పర్వదినం. 2026 జూలై 29న జరుపుకునే ఈ శుభదినాన గురువులను, మహాలక్ష్మి దేవిని పూజించడం, దానధర్మాలు చేయడం విశేష పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుందని విశ్వాసం.
సనాతన ధర్మంలో గురు పూర్ణిమ పర్వదినానికి అత్యంత విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్ర దినం గురువుల ఆరాధనకు, భక్తికి, తపస్సుకు మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనకు పూర్తిగా అంకితం చేయబడింది. గురు పూర్ణిమ రోజున మహాలక్ష్మి దేవిని, గురువులను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా భక్తుల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు.
ఈ శుభదినాన దానధర్మాలు చేయడం వల్ల జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఆరోగ్య వృద్ధి, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి. మరి ఈ పర్వదినాన ఏ వస్తువులను దానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదమో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
గురు పూర్ణిమ ఎప్పుడు?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది గురు పూర్ణిమను జూలై 29, 2026 తేదీన అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు. ఈ పవిత్ర రోజున దేశవ్యాప్తంగా శిష్యులు తమ గురువులను పూజించి ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు.
దానం చేయవలసిన ముఖ్యమైన 7 వస్తువులు
1. పుస్తకాల దానం
ఆ రోజున పుస్తకాలను దానం చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఈ రోజున పేద మరియు నిరుపేద విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తకాలు, పాఠ్య పుస్తకాలను దానం చేయడం ద్వారా వారి చదువుకు సాయం అందించవచ్చు. దీనివల్ల విద్యార్థుల కెరీర్లో మరియు చదువులో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు, సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
2. పెన్ మరియు పెన్సిల్స్
విద్యార్థులకు కేవలం పుస్తకాలే కాకుండా పెన్నులు, పెన్సిల్స్, ఇతర స్టాషనరీ వస్తువులను దానం చేయడం చాలా శుభదాయకం. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థులతో పాటు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే యువతకు కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
3. ధన దానం
మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతుంటే, గురు పూర్ణిమ రోజున శక్తికొలది ధనాన్ని దానం చేయండి. మీ సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా పేదలకు ఆర్థిక సాయం అందించడం ద్వారా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
4. అన్నదానం
మన సంస్కృతిలో అన్నదానానికి ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. నిరుపేదలకు భోజనం పెట్టడం లేదా అన్నాన్ని దానం చేయడం అత్యంత పుణ్యకార్యంగా భావిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబంలో ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
5. సౌభాగ్య వస్తువులు
ఈ పవిత్ర రోజున సుమంగళి తల్లులకు లేదా పేద మహిళలకు గాజులు, కుంకుమ వంటి శృంగార వస్తువులను దానం చేయవచ్చు. దీనివల్ల వివాహ జీవితంలో ఎదురయ్యే మనస్పర్థలు, సమస్యలు తొలగిపోయి అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.
6. జల దానం
వేసవి కాలమైనా, సాధారణ రోజులైనా నీటిని దానం చేయడం ఎంతో పుణ్యప్రదం. ఎండలో తిరిగే వారికి లేదా బాటసారులకు తాగునీరు అందించడం ద్వారా జాతకంలో చంద్ర గ్రహం బలపడుతుంది. ఇది మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది.
7. ధార్మిక పుస్తకాలు
దేవుడికి సంబంధించిన పురాణాలు, భగవద్గీత వంటి ధార్మిక గ్రంథాలను దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఇలాంటి పవిత్ర పుస్తకాలను దానం చేయడం ద్వారా జీవితంలో సుఖశాంతులు, ఆధ్యాత్మిక చింతన నిరంతరం వెల్లివిరుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More