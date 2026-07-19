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    తొలి ఏకాదశి నాడు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే పన్నెండు రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!

    ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశిగా ప్రసిద్ధి చెందిన దేవశయని (తొలి) ఏకాదశి 2026 జూలై 25న వస్తోంది. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశిస్తారని పురాణాలు చెబుతాయి. భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించి, రాశికి అనుగుణంగా దానధర్మాలు చేయడం వల్ల శుభఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jul 19, 2026, 09:30:05 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే దేవశయని ఏకాదశి అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి వెళ్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జూలై 25, 2026న రానున్న ఈ ఏకాదశి రోజున రాశుల వారీగా దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తొలి ఏకాదశి నాడు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే పన్నెండు రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!
    తొలి ఏకాదశి నాడు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే పన్నెండు రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!

    దేవశయని ఏకాదశి/తొలి ఏకాదశిప్రాముఖ్యత

    ధార్మిక శాస్త్రాల ప్రకారం, దేవశయని ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి. మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఈ రోజున దానం చేయడం వల్ల సుఖ సంతోషాలు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయి. అంతేకాదు, మీ జాతకంలో గ్రహ స్థితిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇది చక్కని సమయం.

    రాశుల వారీగా చేయాల్సిన దానాలు

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మీ రాశికి అనుగుణంగా ఈ క్రింది వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా శ్రీహరి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు:

    మేషం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరగడానికి, జ్ఞాన ప్రాప్తికి మతపరమైన పుస్తకాలను దానం చేయండి.

    వృషభం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, సంపద పెరగాలంటే తెలుపు లేదా పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమం.

    మిథునం: జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరియాలంటే ఆకుపచ్చని వస్తువులు లేదా ధనాన్ని దానం చేయండి.

    కర్కాటకం: లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం లక్ష్మీ ఆలయంలో పాయసం (ఖీర్) సమర్పించండి.

    సింహం: విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులతో ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వృద్ధి కోసం అన్నదానం లేదా ధనదానం చేయండి.

    కన్య: పంచామృతం లేదా ఆకుపచ్చని రంగు వస్తువులను అవసరమైన వారికి దానం చేయండి.

    తులా: సుగంధ ద్రవ్యాలు మరియు ధనాన్ని దానం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

    వృశ్చికం: శ్రీహరి అనుగ్రహం కోసం విష్ణు ఆలయంలో పసుపు కొమ్ములను సమర్పించండి. అలాగే ఎరుపు, పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయవచ్చు.

    ధనుస్సు: విష్ణుమూర్తిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి శనగపప్పు, బెల్లం దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.

    మకరం: నారాయణుడి కృప కోసం శనగపిండితో చేసిన లడ్డూలను దానం చేయండి.

    కుంభం: శ్రీమహావిష్ణువు ఆశీస్సులు లభించాలంటే పసుపు రంగు వస్త్రాలను దానం చేయడం ఉత్తమం.

    మీనం: కేసరి కలిపిన పాయసాన్ని దానం చేయడం ద్వారా శుభం కలుగుతుంది.

    దేవశయని ఏకాదశి రోజున చేసే దానాలు కేవలం ఆర్థిక ప్రయోజనాలకే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతతను, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కూడా అందిస్తాయి. మీ రాశికి చెప్పిన వస్తువులను భక్తిపూర్వకంగా దానం చేసి భగవంతుని కృపకు పాత్రులు కండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/తొలి ఏకాదశి నాడు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే పన్నెండు రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/తొలి ఏకాదశి నాడు విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే పన్నెండు రాశుల వారు వేటిని దానం చెయ్యాలి? ఇలా చేస్తే అనేక లాభాలు!
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