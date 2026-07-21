గురు ఉదయం 2026: ఆగస్టు 14 నుంచి ఈ 4 రాశుల అదృష్టం తలక్రిందులు.. బంపర్ లాభాలు!
జూలై 5న అస్తమించిన దేవగురువు బృహస్పతి ఆగస్టు 14న కర్కాటక రాశిలో మళ్లీ ఉదయించనున్నాడు. కర్కాటకం గురువుకు ఉచ్ఛ రాశి కావడంతో ఈ మార్పు జ్యోతిష్య పరంగా విశేష ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ గురు ఉదయం ప్రభావంతో వృషభ, సింహ, తులా, కుంభ రాశుల వారి జీవితంలో శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా జ్ఞానం, ధనం, వైభవానికి కారకుడైన దేవగురువు స్థితిలో మార్పు రావడం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గూఢమైన విశేషాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది జూలై 5న అస్తమించిన గురువు, దాదాపు 40 రోజుల విరామం తర్వాత ఆగస్టు 14న కర్కాటక రాశిలో ఉదయించనున్నారు. చంద్రుడి ఆధిపత్యం ఉండే కర్కాటక రాశి గురువుకు ఉచ్ఛ స్థానం కావడం విశేషం.
ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మనస్సును పాలించే చంద్రుడి రాశిలో ధనకారకుడు ఉదయించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు వెలువడతాయి. గురు ఉదయం కారణంగా దాదాపు నాలుగు ప్రధాన రాశుల వారి జీవితాల్లో సువర్ణాధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. కెరీర్ లో ఊహించని ఎత్తులను అధిరోహించడంతో పాటు కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
వృషభ రాశి: అటకెక్కిన పనులకు మళ్లీ రెక్కలు
వృషభ రాశి వారికి గురు ఉదయం వల్ల జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. కాలం కలిసిరాక ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. సరికొత్త పెట్టుబడి మార్గాలు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కచ్చితంగా దక్కుతుంది.
సింహ రాశి: అప్రతిహతమైన పురోగతి, అకస్మాత్తుగా ధనలాభం
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా సాగుతుంది. కార్యాలయంలో మీ సత్తా చాటుకునేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలపు తడతాయి. కెరీర్లో ఊహించని ప్రమోషన్లు, పురోగతి కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యం పెరిగి ఇళ్లంతా సంతోషాలతో కళకళలాడుతుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు అకస్మాత్ ధన లాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందనుంది.
తులా రాశి: విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ టైమ్
తులా రాశి వారికి ఈ సమయం సరికొత్త అవకాశాలను, అద్భుతమైన విజయాలను మోసుకొస్తుంది. ఉద్యోగంలో మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఆశించిన ఆఫర్లు వస్తాయి. వ్యాపారంలో నష్టాలు తొలగి లాభాల బాట పడతారు. అనవసర ఖర్చులు పూర్తిగా తగ్గిపోయి, పొదుపు చేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. కుటుంబం నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులు అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి: అదృష్ట దేవుడి కటాక్షం
కుంభ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించి పై అధికారుల మన్ననలు అందుకుంటారు. ఊహించని విధంగా ధనం చేతికి అందడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు, అపార్థాలు తొలగిపోయి బంధాలు బలపడతాయి. నూతన భూములు, ఇల్లు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇంటికి బంధువుల రాకతో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి.
గురు ఉదయం అంటే ఏమిటి?
సూర్యుడికి అతి సమీపంలోకి గ్రహాలు వెళ్లినప్పుడు వాటి కాంతి మరియు శక్తి తాత్కాలికంగా క్షీణిస్తుంది. దీనినే అస్తమించడం అంటారు. సూర్యుడి నుంచి తగినంత దూరం ఏర్పడినప్పుడు ఆయా గ్రహాలు మళ్లీ తిరిగి శక్తిని సంతరించుకుని దృశ్యమానమవుతాయి. దీనినే జ్యోతిష్య పరిభాషలో ఉదయం అంటారు. గురువు ఉదయించినప్పటికీ, జూలై 25 నుంచి నవంబర్ 20 వరకు చాతుర్మాస దీక్షల కాలం నడుస్తుండటం వల్ల పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వంటి మంగళకరమైన పెద్ద కార్యక్రమాలకు మాత్రం మరికొన్ని నెలలు ఆగాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More