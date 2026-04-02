    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి!

    వేద జ్యోతిష శాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికల నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈరోజుగ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ఎలా ఉంటుంది? ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతి వేళ ఏ రాశులకి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి? మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 02, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిష శాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికల నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈరోజుగ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ఎలా ఉంటుంది? ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతి వేళ ఏ రాశులకి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి? జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈ రాశి వారికి ఈరోజు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. పని ప్రారంభం కొంచెం నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు, కానీ క్రమేపీ విషయాలు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. మీరు ఆఫీసులో ఒక కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది సకాలంలో పూర్తి చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మామూలుగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. కుటుంబంలో ఆదరణ ఉంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలను విస్మరించడం మంచిది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు రోజును ప్రశాంతంగా గడుపుతారు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే దృష్టి మళ్లించవచ్చు. పనిప్రాంతంలో ఒకరి మాటల ద్వారా మనస్సు ప్రభావితం కావొచ్చు, అయితే ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మీకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. రొటీన్‌ను రెగ్యులర్‌గా ఉంచండి.

    మిథున రాశి:

    ఈరోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది. పని పూర్తయిన తరువాత మీరు సంతృప్తిని పొందుతారు. ఆఫీసులో మీ కృషిని గమనించవచ్చు. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది. స్నేహితులు లేదా సన్నిహితులతో సంభాషణలు మనస్సును తేలికపరుస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వ్యక్తులు పనిలో కొద్దిగా ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. ఆఫీసులో సహనం పాటించడం అవసరం. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో ఆందోళన ఉండవచ్చు, కానీ కాలక్రమేణా పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    సింహ రాశి:

    నేడు శుభ సంకేతాలు ఇస్తోంది. పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కాపాడుకోండి.

    కన్య రాశి:

    వ్యక్తులు తమ ప్రణాళికలను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఊహించిన విధంగా పని పూర్తి కాకపోవడం వల్ల మనస్సు కాస్త కలత చెందవచ్చు. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఉపశమనం కలిగించే రోజు. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కార్యాలయంలో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో సామరస్యం ఉంటుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు ఈ రాశి వారు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పనికి సమయం పట్టవచ్చు, కానీ ఓపికగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాల్లో వివేకం అవసరం. కుటుంబంలో ఏదో ఒక విషయం గురించి చర్చ జరగవచ్చు. సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. పని నెమ్మదిగా పురోగమిస్తుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    రాశి వారు పని ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక విషయాల్లో సమతుల్యతను కాపాడుకుంటారు. కుటుంబంలో దేనిలోనైనా విభేదాలు ఉండవచ్చు, కానీ తెలివిగా పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    రోజు మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు స్నేహితులు మద్దతు ఇస్తారు.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి, కొన్ని ఆలస్యం కావొచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. కుటుంబంలో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి!
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి!
