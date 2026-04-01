    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశి వారు ఆఫీసులో ప్రశంసలు పొందవచ్చు, ఆర్ధిక లాభం ఉంటుంది!

    Published on: Apr 01, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల మారుతున్న కదలికను బట్టి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ప్రతి రాశిచక్రానికి వేరే పాలక గ్రహం ఉంటుంది, దీని ప్రభావం వారిపై ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ఆధారంగా, ఏప్రిల్ నెల మొదటి రోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా మంచిది, కొంతమందికి ఈ రోజు సాధారణమైనది. మరి ఈరోజు 12 రాశిచక్రాలకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మేష రాశి వారికి మంచి రోజు. ఉదయాన్నే పని కాస్త నెమ్మదిగా ఉంటుంది, తరువాత అది వేగాన్ని పుంజుకుంటుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత లేదా అవకాశం రావచ్చు. దాన్ని తప్పించుకోవడం సరికాదు; సకాలంలో పూర్తి చేయడం అవసరం. డబ్బు గురించి పెద్దగా టెన్షన్ ఉండదు, కానీ ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఇంట్లో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది. చిన్న విషయంపై వాదన జరగవచ్చు, కానీ త్వరగా సర్దుకుంటుంది. సంబంధాలలో మీ అభిప్రాయాన్ని బలవంతంగా పెట్టే ప్రయత్నం చేయవద్దు.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశివారికి ఈ రోజు సులభంగా ఉంటుంది. పని కొనసాగుతుంది, కానీ మనస్సు ఎప్పటికప్పుడు తారుమారవుతుంది. ఆఫీసులో ఎవరో ఒకరి మాటలు బాధ కలిగించవచ్చు; వాటిని మనసుకి తీసుకోకపోవడం మంచిది. డబ్బు వచ్చి పోతూనే ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది, కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో మాట్లాడటం వల్ల విషయాలు మెరుగుపడతాయి. ఆరోగ్యం సాధారణం; తగినంత నిద్ర తీసుకోండి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీరు చేపట్టిన పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఆఫీసులో మీ పనిని గుర్తిస్తారు; సీనియర్లు గమనిస్తారు. డబ్బు పరంగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఎక్కడి నుంచైనా లాభం రావచ్చు. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. తప్పులకు అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీసులో ఏదైనా వివాదం తలెత్తవచ్చు; ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. డబ్బు విషయంలో తొందరపడవద్దు. ఇంట్లో ఒకరి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో దూరం రానివ్వకండి. ఉదర లేదా నిద్ర సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి రోజు. పనిలో ముందుంటారు; ప్రజలు మీ మాట వింటారు. ఆఫీసులో ప్రశంసలు పొందవచ్చు. డబ్బు పరంగా లాభం ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. శుభవార్తలు అందవచ్చు. సంబంధాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశికి ఈ రోజు కొంచెం గందరగోళంగా ఉంటుంది. పనిలో అంతరాయం కలుగుతుంది. అనుకున్న విధంగా పనులు జరగకపోవచ్చు. ఆఫీసులో ఒత్తిడి ఉంటుంది; సీనియర్లు కఠినంగా ఉండవచ్చు. డబ్బు పరిస్థితి బాగానే ఉన్నా, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో టెన్షన్ ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో దూరం రావచ్చు.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఉపశమనం కలిగించే రోజు. పాత పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో పని తేలికగా సాగుతుంది. సీనియర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇంట్లో మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. పని ఎక్కువగా ఉంటుంది; ఫలితాలు రావడానికి సమయం పడుతుంది. ఆఫీసులో మార్పుల గురించి ఆలోచించవచ్చు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో వాతావరణం కొద్దిగా ఉద్రిక్తంగా ఉండవచ్చు. సంబంధాలు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారికి సాధారణ రోజు. పనులు క్రమేపీ పూర్తవుతాయి; ఎక్కువ హడావిడి ఉండదు. డబ్బులో స్వల్ప మెరుగుదల ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది, కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు కొంచెం ఒత్తిడిగా ఉంటుంది. పని ఎక్కువగా ఉంటుంది, సమయం తక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఆఫీసులో తప్పులను సరిచేసుకోవాలి. డబ్బు పరిస్థితి మామూలుగా ఉంటుంది. ఇంట్లో టెన్షన్ ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో దూరం రావచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు మంచి రోజు. పనులు పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో లాభం ఉంటుంది; మీ కృషి గుర్తింపు పొందుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    మీన రాశి:

    మీనరాశికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిలో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి; కొన్ని పనులు నిలిచిపోవచ్చు. అయితే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంట్లో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో విషయాలను స్పష్టంగా ఉంచండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

