హనుమాన్ జయంతి 2026: హనుమాన్ జయంతి ఎప్పుడు? ఇలా చేస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయి!
హనుమాన్ జయంతి పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసం పౌర్ణమి రోజున జరుపుకుంటారు. ఆ రోజున హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. కలియుగంలో కూడా హనుమాన్ అమరత్వం కలిగి ఉంటారని నమ్ముతారు. హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల చాలా సమస్యలు తొలగి పోతాయి. అలాగే ఈ రోజున భక్తులు అనేక పరిహారాలను పాటిస్తారు. ఈ ఏడాది హనుమాన్ జయంతి ఎప్పుడు వచ్చింది, ఈ రోజున ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం.
హనుమాన్ జయంతి 2026 ఎప్పుడు?
ఈసారి హనుమాన్ జయంతి పండుగను ఏప్రిల్ 2, 2026న జరుపుకుంటారు. పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర పూర్ణిమ తిథి బుధవారం, ఏప్రిల్ 1, 2026 న ఉదయం 7:06 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఏప్రిల్ 2, 2026న గురువారం ఉదయం 7:41 గంటల వరకు ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉదయ తిధి ప్రకారం 2026 ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకుంటారు.
హనుమాన్ బలం, భక్తి మరియు అచంచలమైన విశ్వాసానికి ప్రతీక. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆయనను ఆరాధించడం భయం, ప్రతికూల శక్తి, దుష్ట శక్తుల నాశనానికి దారితీస్తుంది. ఈ రోజున హనుమాన్ చాలీసాను పఠిస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ రోజున రాముడు, సీతామాతను కూడా పూజించాలి, ఎందుకంటే శ్రీరాముని ఆరాధన లేకుండా హనుమాన్ జీ ఆరాధన అసంపూర్ణంగా పరిగణించబడుతుంది.
హనుమాన్ జయంతి పూజా విధి
హనుమాన్ జయంతి రోజున రాముడు, సీతామాతతో కలిసి పూజ చేస్తారు. ఈ రోజున ఉదయం లేచి స్నానం చేయండి. ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించండి. హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి మరియు గంగాజలంతో అభిషేకించండి. తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో శుద్ధి చేయాలి. తరువాత హనుమాన్ కి కుంకుమ, ఎరుపు రంగు పువ్వులు, తులసి దళాలు వంటివి సమర్పించండి. హనుమాన్ చాలీసా, భజరంగ్ బాన్, హనుమాన్ అష్టక్ పఠించండి. ఈ రోజున అఖండ రామాయణం పఠించడం కూడా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
చివరగా పూజలో జరిగిన తప్పులకు క్షమాపణ చెప్పండి. చాలా మంది భక్తులు ఉపవాసం కూడా పాటిస్తారు. హనుమాన్ జయంతి రోజున పసుపు దానం చేయడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. సంతోషం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. సింధూరం హనుమంతుడికి చాలా ప్రియమైనది. దీనితో హనుమంతుడు సంతోషించి కోరికలను నెరవేర్చుతారని నమ్ముతారు. “ఓం హనుమతే నమః” అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి. దీంతో హనుమంతుడికి సంతోషం కలుగుతుంది. ఆ రోజున హనుమంతుడికి తమలపాకు సమర్పించడం చాలా శుభప్రదం.
హనుమాన్ జయంతి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు జరుపుకుంటారా?
హనుమాన్ పుట్టిన రోజును ప్రతి సంవత్సరం రెండుసార్లు జరుపుకుంటారు. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం ఒకసారి కార్తీక మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి రోజున, దీనిని హనుమాన్ జన్మోత్సవ్ అని పిలుస్తారు. రెండవ సారి హనుమాన్ జయంతిని చైత్ర మాసంలోని పౌర్ణమి రోజున జరుపుకుంటారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం మొదటి జయంతి ఆయన జన్మతో ముడిపడి ఉంది, రెండవ జయంతి ఆయన అమరత్వాన్ని పొందే కథతో ముడిపడి ఉంది.