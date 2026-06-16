Signs of True Friend: నిజమైన స్నేహితుడిని ఎలా గుర్తించాలి? విదురుని అమూల్య సూత్రాలు!
స్నేహం జీవితంలో అత్యంత విలువైన బంధాలలో ఒకటి. కానీ నిజమైన మిత్రుడిని ఎలా గుర్తించాలి? విదుర నీతి ప్రకారం కృతజ్ఞత, నిజాయితీ, ధార్మిక చింతన, ఇంద్రియ నిగ్రహం వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారే ఉత్తమ మిత్రులు. కష్టాల్లో అండగా నిలిచే నిజమైన స్నేహితుడి లక్షణాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
జీవిత ప్రయాణంలో తోడుండే స్నేహితుడి ఎంపిక చాలా కీలకం. విదుర నీతి ఆధారంగా ఉత్తమ మిత్రుడి లక్షణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్నేహం ఒక అద్భుతమైన పెట్టుబడి
స్నేహం అంటే కేవలం సరదాగా గడపడం మాత్రమే కాదు, అది జీవితంలో మనం చేసుకునే అత్యంత విలువైన పెట్టుబడి. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి, చేయి పట్టుకుని నడిపించే వాడే నిజమైన స్నేహితుడు. నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా మహాభారత కాలం నాటి విదురుని నీతి సూత్రాలు మిత్రుల ఎంపికలో దిక్సూచిలా పని చేస్తున్నాయి.
కృతజ్ఞత కలిగిన వారే మంచి మిత్రులు
"సహాయం పొందినప్పుడు కృతజ్ఞతతో ఉండే వ్యక్తిని మిత్రుడిగా ఎంచుకోండి," అని విదురుడు స్పష్టం చేశారు. ఎదుటివారు చేసిన చిన్న మేలును కూడా గుర్తుంచుకునే స్వభావం ఉన్నవారు ఎప్పటికీ నమ్మకద్రోహం చేయరు. ఇలాంటి వ్యక్తులు మన పట్ల ఎప్పుడూ గౌరవభావంతో, ఆత్మీయతతో మెలుగుతారు.
ఉత్తమ మిత్రుడి లక్షణాలు
విదుర నీతి ప్రకారం, ఒక వ్యక్తిని స్నేహితుడిగా ఎంచుకునే ముందు వారిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో గమనించాలి:
ధార్మిక చింతన: ధర్మం తెలిసిన వ్యక్తి ఎప్పుడూ తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లడు. మీరు పొరపాటు చేసినా, మొహమాటం లేకుండా నిజం చెప్పి దారిలో పెట్టే ధైర్యం వారికి ఉంటుంది.
సత్యవాది: నిజాయితీకి పెద్దపీట వేసే వారు మీ జీవితంలోకి వస్తే, మీ వ్యక్తిత్వం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
ఇంద్రియ నిగ్రహం: తన కోరికలను, ప్రవర్తనను అదుపులో ఉంచుకునే వ్యక్తికి విచక్షణ ఉంటుంది. అలాంటి వారు భావోద్వేగాలకు లోనై తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోరు.
స్థిరమైన భక్తి: ఆపద సమయాల్లో కుంగిపోకుండా, లక్ష్యం వైపు దృఢంగా సాగే గుణం ఉన్నవారు మీకు అండగా నిలుస్తారు.
కష్టాల్లో తోడుండే వాడే అసలైన నేస్తం
ఒక మనిషి విలువ పరిస్థితులు మారినప్పుడు బయటపడుతుంది. మీ హోదా లేదా ఆర్థిక పరిస్థితి మారినా, మారకుండా మీతోనే ఉండేవాడే నిజమైన మిత్రుడు. కష్టకాలంలో పక్కన ఉండి, ఓదార్పునిస్తూనే పరిష్కారం చూపే వ్యక్తిని కోల్పోకూడదు. దుఃఖాన్ని పంచుకుంటే సగం అవుతుంది, సంతోషాన్ని పంచుకుంటే రెట్టింపు అవుతుంది అనే సూత్రం ఇక్కడ సరిగ్గా సరిపోతుంది.
జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే స్నేహం
తప్పుడు స్నేహం మీ జీవిత గమనాన్ని దెబ్బతీస్తుంది, సరైన స్నేహం మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతుంది. అందుకే, తోటి స్నేహితులను ఎంచుకునేటప్పుడు ఆవేశం కంటే వివేకానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. నేటి కాలంలో మనం ఎంచుకునే మిత్రులు మన ఆలోచనలపై ప్రభావం చూపుతారు. విదురుని ఈ సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా మీరు మంచి మిత్రులని పొందడమే కాకుండా, మీరు కూడా ఇతరులకు ఆదర్శవంతమైన స్నేహితులుగా మారగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More