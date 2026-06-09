Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఒంటరిగా ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకండి.. విదుర నీతి ఏం చెబుతోందంటే!

    మహాభారత కాలంలో మహాత్మా విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పిన నీతులు నేటికీ ఆదర్శనీయం. మనిషి ఒంటరిగా చేయకూడని 4 ముఖ్యమైన పనుల గురించి విదుర నీతి ఏం చెబుతుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 09, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొంతమంది ఒంటరిగా ఉండటమే సురక్షితం అని భావిస్తుంటారు. కానీ నిజానికి జీవిత ప్రయాణాన్ని ఒంటరిగా సాగించడం అంత సులువు కాదు. కొన్ని పనులను ఒంటరిగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మనకు మనమే నష్టం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. జీవితంలో నిజమైన బలం ఒంటరితనంలో లేదు, మంచి వ్యక్తుల తోడులో, సరైన అవగాహనలో దాగి ఉందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే మనకు అండగా ఉండే మన కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి కొన్ని పనులు చేయడం ఎంతో అవసరం. నిజమైన తోడే మనకు కొండంత బలం.

    ఒంటరిగా ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకండి.. విదుర నీతి ఏం చెబుతోందంటే!
    ఒంటరిగా ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకండి.. విదుర నీతి ఏం చెబుతోందంటే!

    మహాభారత కాలంలో గొప్ప నీతిశాస్త్ర కోవిదుడిగా పేరుగాంచిన మహాత్మా విదురుడు.. ధృతరాష్ట్రుడికి అనేక హితబోధలు చేశారు. ఆయన చెప్పిన విషయాలు నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా మనిషి జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా, సుఖంగా మార్చడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. విదుర నీతి ప్రకారం కొన్ని పనులను మనిషి ఒంటరిగా చేయడం వల్ల మానసికంగా, శారీరకంగా బలహీనపడతాడు. ఆచార్య విదురుడు తన నీతి శాస్త్రంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించారు.

    ఏకః స్వాదు న భుంజీత నైకః సుప్తేషు జాగృయాత్

    ఏకో న గచ్చేదధ్వానం నైకశ్చార్థాన్ప్రచింతయేత్

    శ్లోకం అంతరార్థం ఏంటంటే.. రుచికరమైన ఆహారాన్ని ఒంటరిగా తినకూడదు, అందరూ నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఒంటరిగా మేల్కొని ఉండకూడదు, సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఒంటరిగా చేయకూడదు, అలాగే అత్యంత కీలకమైన విషయాలపై ఒంటరిగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఈ నాలుగు పనులను ఒంటరిగా చేయడం వల్ల ఎలాంటి నష్టాలు వస్తాయో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    1.రుచికరమైన భోజనం ఒంటరిగా తినొద్దు

    విదుర నీతి ప్రకారం, మంచి వంటకాలను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా కూర్చుని తినకూడదు. ఒంటరిగా తినడం వల్ల ఆ భోజనం ఇచ్చే తృప్తి తగ్గిపోవడమే కాకుండా, మనసులో ఏదో తెలియని వెలితి ఉంటుంది. అందరితో కలిసి కూర్చుని తినడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి, మాటలు కలిసి ఆనందం రెట్టింపవుతుంది. ఒంటరిగా తినే అలవాటు మనిషిలో స్వార్థాన్ని పెంచుతుంది, అది వారిని లోలోపల కుంగిపోయేలా చేస్తుంది అని ఆచార్య విదురుడు వివరించారు.

    2.అందరూ పడుకున్నప్పుడు ఒంటరిగా మేల్కొనవద్దు

    ఇంట్లో మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒంటరిగా మేల్కొని ఉండటం అంత మంచిది కాదని విదుర నీతి స్పష్టం చేస్తోంది. రాత్రి సమయం అనేది శరీరానికి, మనసుకు విశ్రాంతిని ఇచ్చేందుకు ఉద్దేశించింది. అందరూ పడుకున్నాక ఒంటరిగా మేల్కొని ఉండటం వల్ల మనసులో రకరకాల ఆందోళనలు, లేనిపోని ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. ఇది మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది. అందుకే రాత్రి వేళల్లో కుటుంబంతో పాటు సమయాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుని నిద్రపోవాలి.

    3.సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు ఒంటరిగా వద్దు

    సుదూర ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయడం సరైన పద్ధతి కాదని విదురుడు సూచించారు. ఒంటరి ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు లేదా ఆకస్మిక సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఆదుకునేందుకు ఎవరూ ఉండరు. అదే తోడుగా ఎవరైనా ఉంటే, ప్రయాణం సజావుగా సాగడమే కాకుండా అవసరమైనప్పుడు సహాయం అందుతుంది. నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిని తోడుగా తీసుకెళ్లడం ఎంతో ఉత్తమం.

    4.కీలక నిర్ణయాలు ఒంటరిగా తీసుకోవద్దు

    విదుర నీతిలో చెప్పిన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. తీవ్రమైన, జఠిలమైన సమస్యలపై ఒంటరిగా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఒంటరిగా ఆలోచించడం వల్ల మన ఆలోచనా పరిధి పరిమితంగా ఉంటుంది, దీనివల్ల తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం పెరుగుతుంది. "సమస్య ఎంత పెద్దదైనా నమ్మకమైన వారితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటే పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉండదు," అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు పేర్కొన్నారు. నమ్మకమైన ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులతో లేదా పెద్దలతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటే పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఆ నిర్ణయం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

    విదుర నీతి ఇచ్చే సందేశం

    మనిషి ఒక సామాజిక జీవి అని విదుర నీతి మనకు పదే పదే గుర్తుచేస్తోంది. ఒంటరితనం అనేది కొన్నిసార్లు ఆకర్షణీయంగా అనిపించినప్పటికీ, అది మనిషిని బలహీనుడిని చేస్తుంది. మంచి స్నేహం, పెద్దల సలహాలు, ఆనందాన్ని పంచుకోవడం వల్లనే జీవితం సుఖమయంగా మారుతుంది. ఈ నాలుగు సూత్రాలను పాటించడం వల్ల బంధాలు దృఢంగా ఉంటాయి, తప్పుడు నిర్ణయాల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది, మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. శతాబ్దాల క్రితం చెప్పిన విదుర నీతి వాక్యాలు నేటి కాలానికి కూడా వంద శాతం సరిపోతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఒంటరిగా ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకండి.. విదుర నీతి ఏం చెబుతోందంటే!
    Home/Rasi Phalalu/ఒంటరిగా ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకండి.. విదుర నీతి ఏం చెబుతోందంటే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes