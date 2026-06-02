అధిక మాసంలో మీ భార్యకు ఇవి కానుకగా ఇస్తే.. జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఐశ్వర్యం
అధిక మాసంలో భార్యకు కొన్ని రకాల బహుమతులు ఇస్తే మంచిదని అంటారు. జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఐశ్వర్యం కలుగుతుందని నమ్మకం.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం అధిక మాసం అత్యంత పవిత్రమైన మాసాలలో ఒకటి. ఈ మాసం విష్ణుమూర్తి ఆరాధనకు అంకితం. ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, దానధర్మాలు, భక్తి, ఆత్మనిగ్రహం కోసం ఈ మాసం మొత్తం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ మాసం మే 17న ప్రారంభమైంది. 2026, జూన్ 15న ముగుస్తుంది.
ఈ సమయం వివిధ ఆధ్యాత్మిక, మతపరమైన కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి శుభప్రదమైనదిగా నమ్ముతారు. అందువల్ల ఈ నెలలో కొన్ని మార్గదర్శకాలను పాటిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు, గ్రంథ పఠనం, మంత్ర జపం, ఉపవాసం - ఇవన్నీ ఈ నెలలో చేయడం ఉత్తమం. ఈ సమయంలో వివాహం, నిశ్చితార్థం, గృహప్రవేశం, నామకరణం, ఆస్తి కొనుగోలు, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం వంటి శుభకార్యాలు జరపకపోవడమే మంచిది.
అధిక మాసంలో కుమార్తెలకు, భార్యలకు, అక్కచెల్లెళ్లకు, కోడళ్లకు వెండి కానుకలు ఇస్తారు. ఇది ఇంటికి శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
ఈ మాసంలో మీ భార్యకు వెండిని బహుమతిగా ఇవ్వడం చాలా శుభప్రదంగా చెబుతారు. హిందూ సంప్రదాయంలో వెండి స్వచ్ఛత, శ్రేయస్సు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులకు ప్రతీక. మీ వైవాహిక బంధాన్ని బలపరిచేందుకు ఇది ఒక అందమైన, అర్థవంతమైన కానుక. వెండి గొలుసులు, ఉంగరాలు, గాజులు లేదా సొగసైన బ్రాస్లెట్లు రోజువారీ వాడకానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
నడుము కింద ధరించే ఆభరణాలలో వెండి అత్యంత సాంప్రదాయమైనది. సాంస్కృతికంగా ముఖ్యమైనది. పట్ట గొలుసులు కూడా ఈ సమయంలో బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.
మీ ఇంటిని శ్రేయస్సుతో నింపడానికి చిన్న లక్ష్మీ దేవి లేదా విష్ణు విగ్రహాలను తీసుకురావచ్చు. అలాగే రోజువారీ పూజల కోసం స్వచ్ఛమైన వెండి దీపాలు, కుంకుమ పెట్టెలు లేదా చిన్న హారతి పళ్ళాలను బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు.
అధిక మాసం సాంప్రదాయకంగా దానధర్మాలు, పురోహితులకు కానుకలు సమర్పించడం, వివాహిత జంటలకు విందులతో జరుపుకుంటారు. ఆశీర్వాదాలు, శ్రేయస్సు, సద్భావనను తీసుకురావడానికి వెండి బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
స్వచ్ఛమైన వెండి దీపాలు, హారతి పళ్ళెం సెట్లు, విష్ణువు లేదా లక్ష్మి వంటి దేవతల విగ్రహాలు, పాత్రలు, భోజన సామాగ్రిని ఇవ్వవచ్చు. వెండి గాజు సెట్లు, గిన్నెలు, పాత్రలను బహుమతులుగా, రోజువారీ పూజా కార్యక్రమాల కోసం ఇవ్వవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.