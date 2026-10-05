ఇందిరా ఏకాదశి 2026: పూర్వీకులకు మోక్షం కలిగించే పవిత్ర వ్రతం.. ఎప్పుడు చేయాలి?
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పితృపక్షంలో వచ్చే ఇందిరా ఏకాదశి పూర్వీకులకు మోక్షప్రాప్తి కలిగించే పవిత్రమైన వ్రతంగా భావిస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని విష్ణువుకు అంకితం చేసి భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే పితృదేవతల అనుగ్రహంతో పాటు పాప విముక్తి, మనశ్శాంతి, శుభఫలితాలు లభిస్తాయని విశ్వాసం.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా పితృ పక్ష కాలంలో వచ్చే ఏకాదశి వ్రతం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా, సమస్త పాపాలను హరించేదిగా భావిస్తారు. భాద్రపద మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఈ పవిత్ర దినాన్ని 'ఇందిరా ఏకాదశి'గా పిలుస్తారు. సృష్టికర్తను సంరక్షించే శ్రీ మహా విష్ణువుకు అంకితం చేసిన ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా పూర్వీకులకు మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని, వ్రతం ఆచరించిన వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఇందిరా ఏకాదశి తేదీ మరియు సమయం
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఆశ్వయుజ మాస కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి తిథి అక్టోబర్ 5వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటాక 02:07 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 6వ తేదీ రాత్రి 12:34 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథి ప్రాధాన్యతను బట్టి, భక్తులు అక్టోబర్ 6, 2026 మంగళవారం రోజున ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించనున్నారు.
పూజా ముహూర్తాలు మరియు విశేష వేళలు
ఏకాదశి రోజున ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి ముందే తలస్నానం చేసి, పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి పూజా మందిరాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత విధివిధానాల ప్రకారం శ్రీమహావిష్ణువుని ప్రత్యేకంగా పూజించాలి. ఈ రోజు పూజ నిర్వహించడానికి పలు శుభ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:39 నుండి ఉదయం 05:28 వరకు
ప్రాతః కాలం: ఉదయం 05:03 నుండి ఉదయం 06:17 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:46 నుండి మధ్యాహ్నం 12:33 వరకు
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 02:07 నుండి మధ్యాహ్నం 02:53 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 08:44 నుండి రాత్రి 10:17 వరకు
సర్వార్థ సిద్ధి యోగం: ఉదయం 06:17 నుండి రాత్రి 10:17 వరకు
ఇందిరా ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
పురాణాల ప్రకారం, ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల పూర్వీకులు నరకయాతనల నుంచి విముక్తులై వైకుంఠ ప్రాప్తి పొందుతారని ప్రతీతి. కుటుంబంలో ఎవరైనా అశాంతిగా ఉన్నా, లేదా పితృ దోషాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుందని నమ్ముతారు. శ్రీహరి అనుగ్రహంతో జాతకులు సకల పాప విముక్తులై మనశ్శాంతిని పొందుతారు.
వ్రత పారణ ముహూర్తం
ఏకాదశి వ్రతం పరిపూర్ణం కావాలంటే ద్వాదశి తిథిలోనే పారణ చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. సాంప్రదాయం ప్రకారం మరుసటి రోజు సూర్యోదయానంతరం పారణ చేయాలి. ఆ ప్రకారం, ఇందిరా ఏకాదశి వ్రత పారణను అక్టోబర్ 7, 2026 బుధవారం రోజున నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 07:59 నుండి ఉదయం 10:14 గంటల మధ్యలో భక్తులు పారణ చేయవచ్చు. ఈ రోజు రాత్రి 07:46 గంటలకు ద్వాదశి తిథి ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More