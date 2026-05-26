రోడ్డుపై అంత్యక్రియల ఊరేగింపు చూడటం మంచిదా? చెడ్డదా? ఈ పని మాత్రం చేయడం మరిచిపోవద్దు!
రోడ్డుపై అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూడటాన్ని కొందరు అశుభంగా భావిస్తారు. ఏదైనా జరుగుతుందని, వెళ్లే పని విజయవంతం కాదనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఇందులో నిజం ఎంత ఉంది?
ఒక వ్యక్తి ఏ మతానికి చెందినవారైనా.. మరణానంతరం అంత్యక్రియల ఊరేగింపు జరుగుతుంది. హిందూ మతంలో, అంత్యక్రియల ఊరేగింపులకు (హిందూ ఆచారం) ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒక వ్యక్తి దీర్ఘకాలం జీవించి మరణించినా లేదా అకాల మరణం చెందినా.. అంత్యక్రియల ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. అంత్యక్రియల ఊరేగింపు మృతు చెందిన వ్యక్తి ఆత్మకు శాంతిని చేకూర్చడమే కాకుండా.. అందులో పాల్గొనేవారి కోరికలను కూడా నెరవేరుస్తుందని నమ్ముతారు.
మీరు వెళ్లే దారిలో అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూసి ఉండవచ్చు. చాలా మంది దానిని చూసి భయపడతారు, అది తమ రోజును పాడు చేస్తుందని ఆందోళన చెందుతారు. కొందరు అంత్యక్రియల ఊరేగింపులోని వ్యక్తిని తాకిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లి స్నానం చేస్తారు. మరణం తర్వాత ఒక వ్యక్తి దయ్యంగా మారి, ఆ ఆత్మ తమను వెంటాడుతుందని చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంది.
అయితే అది ఒక అపోహ. మీరు అంత్యక్రియల ఊరేగింపును అశుభంగా భావిస్తే, హిందూమతంలో దానిని అశుభంగా పరిగణించరు, పైగా అది శుభసూచకంగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా అంత్యక్రియల ఊరేగింపు మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావడానికి చేపట్టగల కొన్ని చర్యలను శాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయని చెబుతారు.
అంత్యక్రియల ఊరేగింపు మీ ఆత్మీయులది లేదా పరిచయస్తులది అయితే.. దానిని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించండి. అలా చేయడం వల్ల పుణ్యం లభిస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, తండ్రి మరణానంతరం కుమారుడు, సోదరుడు కలిసి అంత్యక్రియల ఊరేగింపును నిర్వహించాలి. వారు అందుబాటులో లేకపోతే అదే కులం లేదా గ్రామానికి చెందిన వారు కూడా ఈ బాధ్యతను నిర్వర్తించవచ్చు.
మీరు అకస్మాత్తుగా రహదారిపై ఒక అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూసి, అందులో చేరలేకపోతే, అది దుశ్శకునం కాదు. బదులుగా అది ఒక శుభసూచకంగా పరిగణిస్తారు. మరణించిన వ్యక్తి దేవుని శరణు పొందుతాడని నమ్ముతారు, కాబట్టి అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూడటం దేవుని ఆశీర్వాదాలకు, మీ ప్రయత్నాలలో విజయానికి సంకేతంగా చెబుతారు.
అంత్యక్రియల ఊరేగింపుల సమయంలో 'ఓ శాంతి' అనే మంత్రాన్ని జపించడం మీరు తరచుగా విని ఉంటారు. మరణ సమయంలో ఎవరైనా 'ఓ శాంతి' అని ఉచ్ఛరిస్తే, వారికి మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ పని చేయడం మాత్రం మరిచిపోవద్దు. అందువల్ల మీరు అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూసినప్పుడు, ఆత్మకు శుభం కలగాలని మంత్రాన్ని జపించండి. రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించండి, వీలైతే పువ్వులు సమర్పించండి. ఇది మరణించిన ఆత్మకు శాంతిని చేకూరుస్తుంది.
వివాహిత అంత్యక్రియల ఊరేగింపును చూస్తే.. సింధూరం సమర్పించడం సాంప్రదాయకంగా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. కానీ ప్రతి గ్రామానికి దాని స్వంత నియమాలు ఉంటాయి. ప్రతి గ్రామం ఆచారాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏది ఒప్పు, ఏది తప్పు అని వారికి చెప్పే బదులు.. వారి ఆచారం ప్రకారం ఫాలో కావాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More