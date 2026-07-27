తిన్న ప్లేటులో చేతులు కడుక్కోవడం కరెక్టేనా? ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది?
తిన్న ప్లేటులో చేతులు కడుక్కోవడం చాలా మందికి ఉన్న ఒక అలవాటు. శాస్త్రాల ప్రకారం తిన్న ప్లేటులో చేతులు కడగటం మంచిదేనా? తెలుసుకోండి.
ప్రతి ఒక్కరి దైనందిన జీవితంలో అనేక అలవాట్లు ఉంటాయి. మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు జీవితంలో పెద్ద సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. చాలా మందికి భోజనం చేసిన తర్వాత అదే పళ్ళెంలో చేతులు కడుక్కునే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది చాలా సాధారణ అలవాటు. కానీ ఇలా చేయడం గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఇలా చేయడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో బియ్యాన్ని పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా, అన్నపూర్ణేశ్వరి అమ్మవారి ఆశీస్సులుగా పూజిస్తారు. మనం పళ్ళెంలో చేతులు కడుక్కున్నప్పుడు ఆ నీరు అందులో మిగిలిపోయిన బియ్యపు గింజలపై పడి వాటిని అపవిత్రం చేస్తుంది. ఇలా చేయడం అన్నపూర్ణదేవిని, సంపదకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి కోపానికి కారణం అవుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహించి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతుంది. దాని ఫలితంగా ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు మొదలవుతాయట.
గిన్నెలో చేతులు కడుక్కోవడం ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. ఈ అలవాటు కొనసాగితే, వ్యక్తి అనవసర ఖర్చులకు లోనవుతాడు, ఆదాయమంతా నీళ్లలా ఖర్చైపోతుంది. ఎంత డబ్బు సంపాదించినా, డబ్బు మిగలదు, అధిక అప్పుల్లో కూరుకుపోవడం వంటి దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఇది కాకుండా కుటుంబంలో మానసిక ప్రశాంతత దెబ్బతింటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా మొదలవుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనం తినే ఆహార ధాన్యాలు ఒక్కో గ్రహానికి ప్రతీకగా ఉంటాయి. భోజనం చేసిన పళ్ళెం మీద చేతులు కడుక్కోవడం ద్వారా మనం ఆహారాన్ని అగౌరవపరిస్తే, శుక్ర, గురు గ్రహాల అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటాం. పళ్ళెంను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే, అవే సూక్ష్మక్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తాయి.
భోజనం తర్వాత పళ్ళెంలో చేతులు కడుక్కోవడం దురదృష్టానికి సంకేతంగా పురాణాలలో పేర్కొనబడింది. పళ్ళెంలో మిగిలిపోయిన నీటిని వదిలివేయడం పితృదేవతలను అగౌరవపరచడంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఇంట్లో కలహాలకు దారితీస్తుంది. మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని వదిలివేయడం దైవిక శక్తులను దూరం చేస్తుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత సింక్లో లేదా వేరే చోట చేతులు కడుక్కోవడం శుభప్రదం. ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సును కాపాడుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గం.
అందువల్ల, భోజనం చేసిన తర్వాత వేరే చోట చేతులు కడుక్కోవడం మంచిది. మీకు ఈ చెడు అలవాటు ఉంటే, ఈరోజే దాన్ని మానుకోండి. ఇది మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని నిలుపుకోవడానికి, మీరు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. శాస్త్రాలు, ఇంటర్నెట్లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా కథనం ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More