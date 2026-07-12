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    జూలై 12 రాశి ఫలాలు: ఎవరికీ ప్రమోషన్ యోగం.. ఎవరు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తపడాలి?

    ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అంకితమైన రోజు. జూలై 12న గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల ప్రభావం కారణంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.

    Published on: Jul 12, 2026, 04:00:49 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆదివారం అంటేనే సూర్య భగవానుడికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజు గ్రహ సంచారం, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి జాతక చక్రం మారుతుంటుంది. ముఖ్యంగా జులై 12వ తేదీన గ్రహాల గమనం కొన్ని రాశుల వారికి అనూహ్యమైన లాభాలను, మరికొన్ని రాశుల వారికి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ రోజు మీ రాశిఫలం ఎలా ఉందో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

    జూలై 12 రాశి ఫలాలు: ఎవరికీ ప్రమోషన్ యోగం.. ఎవరు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తపడాలి?
    జూలై 12 రాశి ఫలాలు: ఎవరికీ ప్రమోషన్ యోగం.. ఎవరు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తపడాలి?

    మేష రాశి: పనుల్లో వేగం.. కొత్త బాధ్యతలు

    రోజు మీకు పనుల పరంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఉదయాన్నే కీలకమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుంచి కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకుంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.

    వృషభ రాశి: కార్యాలయంలో ప్రశంసలు

    గతంలో మీరు చేసిన కృషికి ఈ రోజు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరును అందరూ మెచ్చుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఏదైనా విషయంపై అతిగా ఆందోళన చెందకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది.

    మిథున రాశి: కొత్త పరిచయాలు.. శుభ సూచకం

    రోజు మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు. వారు చెప్పే సలహాలు లేదా ఇచ్చే సమాచారం మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడవచ్చు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇంట్లోని పెద్దల సలహాలను పాటించడం వల్ల శుభం జరుగుతుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో తొందరపాటు వద్దు.

    కర్కాటక రాశి: సహనం పాటిస్తే విజయం

    మనసులో అనేక ఆలోచనలు ఉండి కాస్త గందరగోళానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీరు సంయమనంతో ఉంటే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

    సింహ రాశి: కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం

    మీరు చేసిన కష్టానికి ఫలితం దక్కే రోజు ఇది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి: బాధ్యతల మోత.. సమతుల్యత ముఖ్యం

    బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కొన్ని క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. విశ్రాంతి కోసం సమయం కేటాయించుకోండి.

    తులా రాశి: ప్రణాళికాబద్ధంగా సాగండి

    ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఏదైనా పనిని ప్రణాళికతో చేస్తేనే ఆశించిన ఫలితం ఉంటుంది. మిత్రుల నుంచి మంచి సలహాలు అందవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితే కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం వద్దు.

    వృశ్చిక రాశి: భాగస్వామ్య పనుల్లో లాభాలు

    కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వారికి కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చ జరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఈ రోజు బాగుంటుంది.

    ధనస్సు రాశి: ఆనందకరమైన వార్తలు

    బంధుమిత్రులతో గడపడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు మీకు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. వ్యాపారంలో తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెస్తాయి. సాయంత్రానికి ఏదైనా మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి: తొందరపాటు వద్దు

    ఏ పని చేసినా నిదానంగా, ఆలోచించి చేయాలి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టం రావచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: అదృష్టం కలిసి వచ్చే సమయం

    ఈ రోజు మీకు అదృష్టం తోడవుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభం కావచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    మీన రాశి: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం

    మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం ఇది. పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. రోజు చివరలో ఏదైనా సంతోషకరమైన వార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై 12 రాశి ఫలాలు: ఎవరికీ ప్రమోషన్ యోగం.. ఎవరు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తపడాలి?
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 12 రాశి ఫలాలు: ఎవరికీ ప్రమోషన్ యోగం.. ఎవరు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తపడాలి?
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