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    July Lucky Rasis: మీ రాశి కోటీశ్వర యోగంలో ఉందా? జూలై జాక్‌పాట్ రాశులు ఇవే!

    గ్రహ గమనాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్న జూలై నెల, కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకురానుంది. కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ 4 రాశుల వారు భారీ ప్రయోజనాలను అందుకోనున్నారు.

    Published on: Jun 23, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూలై నెల చాలా ప్రత్యేకం. ఈ నెలలో శుక్రుడు, బుధుడు మరియు సూర్యుడు తమ సంచారాన్ని మార్చుకోనున్నారు. ముఖ్యంగా న్యాయ దేవత శని దేవుడు మరియు గ్రహాల రాజకుమారుడు బుధుడు తమ గమనంలో మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల, ఫలితాల్లో పెను మార్పులు రానున్నాయి.

    July Lucky Rasis: జూలైలో మీ రాశి కోటీశ్వర యోగంలో ఉందా? జూలై జాక్‌పాట్ రాశులు ఇవే!
    July Lucky Rasis: జూలైలో మీ రాశి కోటీశ్వర యోగంలో ఉందా? జూలై జాక్‌పాట్ రాశులు ఇవే!

    జూలై 4న శుక్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించగా, జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్లనున్నారు. జూలై 24న బుధుడు మార్గి కానుండగా, 27న శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్రీకరించనున్నారు. ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల జూలై నెలలో అత్యంత అదృష్టవంతులుగా నిలవనున్న ఆ నాలుగు రాశుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    జూలై నెలలో ఈ రాశులకు తిరుగే ఉండదు

    సింహ రాశి: కొత్త ఆరంభాలకు సమయం

    సింహ రాశి జాతకులకు ఈ జూలై నెల శుభప్రదంగా ఉండనుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. ప్రధానంగా ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడటంతో పాటు, పాత పెట్టుబడుల నుంచి కూడా లాభాలు అందుతాయి. సమాజంలో మీకున్న గౌరవం మరింత పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి.

    తులా రాశి: కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి

    కెరీర్ పరంగా తులా రాశి వారికి ఈ నెల అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో ఉన్నత బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ పనులు సకాలంలో పూర్తయి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది అనువైన సమయం. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి విజయం సులభతరం అవుతుంది.

    మకర రాశి: పట్టుదలకు దక్కే ఫలితం

    మకర రాశి వారికి మీరు చేసే కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా అందుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఆర్థికంగా స్థిరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా లాభాలను గడిస్తారు. మీ పరాక్రమం మీకు విజయాలను చేకూరుస్తుంది.

    మీన రాశి: శుభవార్తలతో కలకలం

    మీన రాశి వారికి జూలై నెల అదృష్ట మాసంగా నిలుస్తుంది. ఉద్యోగ సంబంధిత సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో అదనపు బాధ్యతలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు కొత్త అనుభూతులను మిగులుస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/July Lucky Rasis: మీ రాశి కోటీశ్వర యోగంలో ఉందా? జూలై జాక్‌పాట్ రాశులు ఇవే!
    Home/Rasi Phalalu/July Lucky Rasis: మీ రాశి కోటీశ్వర యోగంలో ఉందా? జూలై జాక్‌పాట్ రాశులు ఇవే!
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