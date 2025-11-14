Edit Profile
    2026లో గురువు డబుల్ ధమాకా.. నాలుగు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!

    జ్యోతిష్య దృక్కోణం నుండి 2026 సంవత్సరం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం ప్రభావవంతమైన, శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడే బృహస్పతి రాశిచక్రాన్ని మార్చబోతోంది. గురువు సంచారం ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో పెద్ద మలుపులు, కొత్త అవకాశాలు, ఆలోచనలో లోతైన మార్పులను తెస్తుంది. 

    Published on: Nov 14, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య దృక్కోణం నుండి 2026 సంవత్సరం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం ప్రభావవంతమైన, శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడే గురు గ్రహం రాశిని మార్చనుంది. గురువు సంచారం ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో పెద్ద మలుపులు, కొత్త అవకాశాలు, ఆలోచనలో లోతైన మార్పులను తెస్తుంది. 2026లో, గురువు మొదట కర్కాటకంలో ప్రవేశించి, తరువాత సింహ రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఈ రెండుసార్లు సంభవించే మార్పు అనేక రాశిచక్రాలకు అదృష్టానికి తలుపులు తెరుస్తుంది.

    2026లో గురువు అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, గురువు జ్ఞానం, సంపద, కెరీర్, వివాహం, పిల్లలు, కుటుంబ పురోగతి, అదృష్టానికి సంబంధించిన గ్రహం అని చెబుతారు. కొంతమందికి, ఈ సమయం కొత్త ఉద్యోగం, ప్రమోషన్, వ్యాపార విస్తరణ, వివాహం లేదా పిల్లల ఆనందం వంటి పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ సంచారం కేవలం వ్యక్తిగత జీవితానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. దీని ప్రభావం సమాజం, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయ రంగాలలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాల వేగం, కొత్త రంగాలలో వృద్ధి, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలలో మార్పులు, సామాజిక సమస్యలపై కొత్త ఆలోచనలు వంటివి ఉండచ్చు.

    1.కర్కాటక రాశి:

    2026 కర్కాటక రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైన సంవత్సరంగా చెప్పవచ్చు, ఎందుకంటే గురువు సంచారం నేరుగా మీ అదృష్టం మరియు వృత్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ పనిలో స్థిరత్వాన్ని చూస్తారు. మీ కృషి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగాలు మార్చాలనుకుంటే, మీకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. పదోన్నతి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.

    కుటుంబంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది, ఇంట్లో శుభకార్యం ప్లాన్ చేయవచ్చు. డబ్బు పరంగా కూడా ఉపశమనం ఉంటుంది. పాత పనులు పూర్తవుతాయి. ఆస్తి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వివాహం, పిల్లలను కోరుకునే వారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మొత్తంమీద, 2026 కర్కాటక రాశికి వృద్ధి సంవత్సరం అని చెప్పచ్చు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి గురువు సంచారం పెద్ద, సానుకూల మార్పును తెస్తుంది. నెమ్మదిగా కెరీర్ పురోగతిని చూస్తున్న వారు ఈ సంవత్సరం శక్తి, కొత్త అవకాశాలతో నిండి ఉంటుంది. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లో విజయం, వ్యాపారంలో విస్తరణ, లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ, ప్రతిష్టాత్మక పనికి సంబంధించిన ప్రయోజనాలు ఈ సమయంలో సాధ్యమవుతాయి.

    మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది, ప్రజలు మీ మాట వింటారు, మీ నాయకత్వ సామర్థ్యం బలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయం వివాహం, భాగస్వామ్యం, కొత్త సంబంధాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. పాత విభేదాలు తొలగిపోతాయి.

    3.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. కాబట్టి గురువు సంచారం ప్రభావం నేరుగా ఈ రాశి వారి జీవితంపై కనిపిస్తుంది. 2026 కెరీర్, విదేశీ ప్రయాణం మరియు కొత్త అవకాశాల సంవత్సరం. చదువు, పరీక్షలు లేదా ఏదైనా పోటీ రంగంలో కష్టపడి పనిచేసే వారు విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, విద్య లేదా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ సమయం మీ ఆలోచనను సానుకూలంగా చేస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    కొత్త వ్యక్తులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. వివాహం గురించి మాట్లాడినట్లయితే, సంభాషణ పురోగమిస్తుంది. సంబంధంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా కూడా లాభం ఉంటుంది. మొత్తంమీద, 2026 ధనుస్సు రాశికి అదృష్ట సంవత్సరం అవుతుంది.

    4.మీన రాశి

    2026 లో, గురువు మీన రాశికి చాలా ఉపశమనం, ఆశను తెస్తుంది. మీ ఆలోచన స్పష్టంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్ లో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది, పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది మీ సామర్థ్యం ప్రశంసించబడుతుంది. మీరు వ్యాపారం చేస్తే, ఈ సమయం కొత్త పని, పెట్టుబడి లేదా విస్తరణకు మంచిది. డబ్బు ప్రవాహం క్రమం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించబడతాయి.

    కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది. సంబంధాల్లో పాత ఉద్రిక్తతలు తొలగిపోతాయి. వివాహం, పిల్లలు కూడా బలంగా ఉంటారు. ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు పెరుగుతుంది. మీరు మునుపటి కంటే మరింత సమతుల్యతను అనుభూతి చెందుతారు. మీనరాశికి, 2026 వైద్యం, స్థిరత్వం యొక్క సంవత్సరంగా పరిగణించబడుతుంది.

    News/Rasi Phalalu/2026లో గురువు డబుల్ ధమాకా.. నాలుగు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!
