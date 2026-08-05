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    ఆగస్టు 9న కామిక ఏకాదశి.. పూజా నియమాలు, శుభ ముహూర్తాలు, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన కామిక ఏకాదశి 2026 ఆగస్టు 9న ఆచరించబడుతుంది. ఈ సందర్భంగా పూజా ముహూర్తాలు, వ్రత నియమాలు, పారణ సమయం, దానధర్మాల ప్రాముఖ్యత, శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధన ద్వారా లభించే ఆధ్యాత్మిక ఫలితాల గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోండి. 

    Published on: Aug 5, 2026, 11:00:07 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి వ్రతాలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో వచ్చే ఏకాదశులకు ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అలాంటి వాటిలో 'కామికా ఏకాదశి' ఒకటి. ఈ పవిత్రమైన రోజున జగత్ప్రభువు శ్రీమన్నారాయణుడుతో పాటు శ్రీమహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.

    ఆగస్టు 9న కామిక ఏకాదశి.. పూజా నియమాలు, శుభ ముహూర్తాలు, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    ఆగస్టు 9న కామిక ఏకాదశి.. పూజా నియమాలు, శుభ ముహూర్తాలు, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    ఈ మాసంలో ప్రకృతి అందాల నడుమ వచ్చే ఈ వ్రతం ఆచరించడం ద్వారా సకల పాపాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ వేంకటేశ్వర స్వామి, విష్ణు ఆలయాల్లో ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

    కామిక ఏకాదశి సరైన తేదీ, ఉదయ తిథి ప్రాధాన్యత

    పంచాంగ గణన ప్రకారం, ఆషాడ మాస కృష్ణ పక్షం ఏకాదశి తిథి 2026 ఆగస్టు 8వ తేదీ రాత్రి 1:59 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తిథి ఆగస్టు 9వ తేదీ ఉదయం 11:04 గంటలకు ముగుస్తుంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం వ్రతాన్ని నిర్ధారించడంలో ఉదయ తిథిదే ప్రధాన పాత్ర.

    ఆగస్టు 9వ తేదీ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో ఏకాదశి తిథి వ్యాపించి ఉండటంతో, ఈ ఏడాది కామిక ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆగస్టు 9, ఆదివారం రోజున ఆచరించాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆదివారం శ్రీహరి ఆరాధనకు మరింత శ్రేష్టమైనదిగా భావిస్తారు.

    వ్రత పారణ సమయం, దాన ధర్మాలు

    ఏకాదశి వ్రతాన్ని పూర్తి చేసే ప్రక్రియను 'పారణ' అంటారు. ఇది ద్వాదశి తిథి రోజున ఆచరించాలి. కామిక ఏకాదశి వ్రత పారణను ఆగస్టు 9వ తేదీ ఉదయం 6:05 నిమిషాల నుంచి 8:39 నిమిషాల మధ్య పూర్తి చేయడం అత్యంత శుభప్రదం.

    ఈ నిర్దిష్ట సమయంలోగా భగవంతుని ప్రార్థించి, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వ్రతాన్ని విరమించాలి. పారణకు ముందు విష్ణుమూర్తిని మనసారా స్మరించుకోవాలి. ఈ పవిత్ర దినాన ఆలయాల్లో లేదా నిరుపేదలకు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేయడం ద్వారా అనంతమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుందని నమ్ముతారు.

    ఆచరించాల్సిన పూజా ముహూర్తాలు

    ఆగస్టు 9న భగవంతుని పూజించడానికి పలు విశేష ముహూర్తాలు లభిస్తున్నాయి. ఉదయం పూట ఆచరించే ఆరాధన ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 4:02 నుండి 4:45 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 6:42 నుండి 8:09 వరకు

    అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 11:37 నుండి 12:30 వరకు

    విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 2:15 నుండి 3:07 వరకు

    గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 6:38 నుండి 7:00 వరకు

    ఈ సమయాల్లో శ్రీహరిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితం లభిస్తుంది.

    పూజా విధానం మరియు పాటించవలసిన నియమాలు

    వ్రతం రోజున ఉదయమే తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. గృహంలోని పూజా మందిరంలో విష్ణు ప్రతిమ లేదా చిత్రపటం ఎదుట కూర్చుని ఏకాదశి వ్రత సంకల్పం చేయాలి. పూజా సమయంలో తులసి ఆకులను విధిగా సమర్పించాలి, ఎందుకంటే తులసి దళాలు లేని పూజ శ్రీహరికి ప్రీతిపాత్రం కాదు. దీప, ధూప, నైవేద్యాలతో పాటు పూలను సమర్పించాలి.

    ఈ రోజంతా పూర్తిగా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. తామసిక ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. దశమి రాత్రి నుంచే బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించడం మంచిది. ఇతరులపై కోపగించుకోవడం, అసత్యాలాడటం, దూషించడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. నిష్టతో చేసే పూజ నిశ్చయంగా దైవానుగ్రహాన్ని పొందుతుంది.

    కామిక ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత

    ఈ పవిత్ర వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టనష్టాలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఈ మాసంలో ఈ వ్రతం ఆచరించడం రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చి, ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా ఏకాదశి వ్రతాలు ఆచరించడం ద్వారా భక్తుల జీవితం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగమిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న కామిక ఏకాదశి.. పూజా నియమాలు, శుభ ముహూర్తాలు, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న కామిక ఏకాదశి.. పూజా నియమాలు, శుభ ముహూర్తాలు, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
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