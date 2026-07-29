పవిత్రమైన కన్వర్ యాత్ర నియమాలు - మొదటిసారి వెళ్లేవారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
Kanwar Yatra Rules : గంగాజలాభిషేకంతో ప్రీతి చెందే భోళాశంకరుని అభిషేకం కోసం వందల మైళ్లు కాలి నడకన ప్రయాణించి కావిళ్లతో గంగాజలాన్ని మోసుకెళ్లే పవిత్రమైన యాత్రను కన్వర్ యాత్ర అంటారు. ప్రతి సంవత్సరం గురు పూర్ణిమ నుంచి మొదలవుతుంది. పాటించాల్సిన నిబంధనలపై ప్రత్యేక కథనం…
పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం జూలై 30 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. శ్రావణ మాసమంటేనే శివనామ స్మరణలు, అభిషేకాలు, భక్తి పారవశ్యం. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేళ లక్షలాది మంది శివభక్తులు పరమేశ్వరునికి నిజమైన భక్తిశ్రద్ధలతో జలాభిషేకం చేసేందుకు ఎంతో పవిత్రమైన కన్వర్ యాత్రను చేపడతారు. కాలినడకన సాగే ఈ యాత్ర అత్యంత నిష్టతో కూడుకున్నది. కన్వర్ యాత్రకు సంబంధించి శాస్త్రాలలో అనేక పవిత్రమైన నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది, ప్రాథమికమైనది… కన్వర్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేలపై ఉంచకూడదు.
మీరు ఈ సంవత్సరం మొదటిసారిగా కన్వర్ యాత్రకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లయితే, ఈ ముఖ్యమైన నియమాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం. మొదటిసారి కన్వర్ యాత్ర చేసే భక్తుల మనస్సుల్లో అనేక సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా పొరపాటున కన్వర్ నేలను తాకితే ఏమవుతుందోనన్న భయం చాలామందిలో ఉంటుంది.
నేలపై ఎందుకు ఉంచకూడదు?
మత విశ్వాసాల ప్రకారం… కన్వర్లో పవిత్ర గంగాజలాన్ని నింపిన తర్వాత ఆ కన్వార్ను నేరుగా నేలపై ఉంచకూడదనేది పరమ పవిత్రమైన నియమం. శివభక్తులు ఈ నిబంధనను అత్యంత కఠినంగా పాటిస్తారు. వాస్తవానికి, ఇది కన్వార యాత్ర యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన సూత్రాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. యాత్రలో పాల్గొనే భక్తులందరూ పొరపాటున కూడా తమ కన్వార్ నేలను తాకకుండా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ఈ నియమాన్ని భక్తులు మహాదేవుని పట్ల తమకున్న అగాధమైన భక్తికి, గౌరవానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.
పొరపాటున కన్వర్ కింద పడితే ఏం చేయాలి?
మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా కన్వర్ నేలమీద పడినా లేదా కిందకి జారినా, దానిలోని గంగా జలం తన పవిత్రతను కోల్పోతుందని, అది అశుభప్రదంగా మారుతుందని భావిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైతే, భక్తులు ఆందోళన చెందకుండా తిరిగి గంగానది వద్దకు వెళ్ళి…. మళ్లీ పవిత్ర గంగాజలాన్ని నింపుకుని కొత్తగా తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలను బట్టి ఈ నియమాలలో చిన్నచిన్న మార్పులు ఉన్నప్పటికీ…. సరైన ఆచారం ప్రకారం గంగాజలాన్ని మళ్లీ రీఫిల్ చేసి యాత్రను పునఃప్రారంభించడమే ఉత్తమమైన మార్గం.
శ్రావణ కన్వర్ యాత్ర సుదీర్ఘమైనది, అత్యంత శ్రమతో కూడుకున్నది. అంత సులభంగా సాగని ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో భక్తులు మధ్యమధ్యలో ఆగి విశ్రాంతి తీసుకోవడం సహజం. మరి ఆ సమయంలో కన్వర్ను ఎక్కడ ఉంచాలి? విశ్రాంతి సమయంలో కన్వార్ను నేరుగా నేలపై పెట్టకుండా ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన స్టాండ్పై ఉంచడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం యాత్ర సాగే ప్రధాన మార్గాల్లో స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అధికారులు ప్రత్యేక స్టాండ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒకవేళ సమీపంలో స్టాండ్ సౌకర్యం లేకపోతే, తమతో పాటు ప్రయాణిస్తున్న తోటి భక్తులకు కన్వర్ను అందించి… అది కిందపడకుండా చూసుకుంటూ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన 6 ముఖ్యమైన నియమాలు:
- కన్వర్ యాత్ర ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పరమేశ్వరునికి జలాభిషేకం చేసేంత వరకు కేవలం సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్రయాణంలో మాంసాహారం, మద్యం, ధూమపానం లేదా ఇతర వ్యసనాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
- ప్రతిరోజూ ఉదయమే స్నానం చేయడం అత్యంత ఆవశ్యకం. ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన దుస్తులనే ధరించాలి. కన్వర్ను పూజించే ముందు లేదా తాకడానికి ముందు చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటూ శౌచం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
- యాత్ర సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతంగా, పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ గొడవలకు దిగకూడదు, నోటి నుంచి కఠినమైన లేదా చెడు పదాలను ఉపయోగించకూడదు. ప్రయాణంలో తోటి భక్తులను లేదా ఎవరినైనా అవమానించడం అత్యంత అశుభంగా పరిగణిస్తారు.
- హిందూ సాంప్రదాయ విశ్వాసాల ప్రకారం కన్వర్ యాత్ర సమయంలో తోలుతో చేసిన బూట్లు, బెల్టులు, పర్సులు లేదా ఇతర తోలు వస్తువులను ధరించడం కానీ, ఉపయోగించడం కానీ చేయకూడదు.
- ప్రయాణమంతా "బోల్ బామ్", "హర్ హర్ మహాదేవ్" లేదా "ఓం నమః శివాయ" అనే దివ్య మంత్రాలను జపిస్తూ ముందడుగు వేయాలి.
- కన్వర్ యాత్రను కేవలం భౌతికమైన నడకలాగా లేదా ఒక టూర్ లాగా భావించవద్దు. ప్రయాణంలో ప్రతి నియమాన్ని ఆత్మసాక్షిగా పాటించండి. మనస్సులో ఎవరిపట్లా అసూయ, ద్వేషం వంటి తప్పుడు భావనలు ఉంచుకోకండి. ఇతరులను గౌరవిస్తూ మీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం వైపు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించండి.
కన్వర్ యాత్ర చేసే శివభక్తులు ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్, గంగోత్రి లేదా బిహార్లోని సుల్తాన్గంజ్ వంటి పవిత్ర ప్రాంతాలకు కాలినడకన చేరుకుంటారు. అక్కడ గంగా నది నుంచి పవిత్ర గంగా జలాలను బిందెలలో నింపుకుంటారు.ఎంతో నియమనిష్టలతో, శివనామస్మరణతో వందల కిలోమీటర్లు కాలినడకన నడుచుకుంటూ తమ స్వగ్రామాలకు లేదా ప్రసిద్ధ శివాలయాలకు చేరుకుంటారు.
విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు కన్వర్ ను ఎక్కడ ఉంచాలి? సావన్ కన్వర్ యాత్ర అంత సులభం కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ప్రజలు కూడా మధ్యలో ఆగి విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో, కన్వర్ ను స్టాండ్ పై ఉంచడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు దానిని నేరుగా నేలపై ఉంచడానికి బదులుగా స్టాండ్ లో ఉంచడానికి సరైన మార్గం. అదే సమయంలో, భక్తుల సౌలభ్యం కోసం యాత్ర మార్గంలో వివిధ ప్రదేశాలలో ఈ స్టాండ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ప్రజలు కన్వర్ ను ఉంచుకోవడం సులభం అవుతుంది. సౌకర్యం లేకపోతే తమతో పాటు వెళ్లే వారికి కన్వర్ పట్టుకుని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.
మీరు మొదటిసారి కన్వారా యాత్ర చేస్తుంటే, 1 గుర్తుంచుకోండి. కన్వర్ యాత్ర ప్రారంభంతో పాటు, శివుని జలభిషేకం వరకు మీరు సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తినాలి. ఈ సమయంలో, మీరు మాంసం, మద్యం లేదా సిగరెట్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. 2. ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం చాలా ముఖ్యం. శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి. కన్వర్ ను పూజించే ముందు లేదా తాకడానికి ముందు మీ పరిశుభ్రత పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. 3. కన్వర్ యాత్ర సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచండి. ఎవరితోనూ గొడవ పడవద్దు లేదా చెడ్డ పదాలను ఉపయోగించవద్దు. ప్రయాణంలో ఒకరిని అవమానించడం అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. 4. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, కన్వర్ యాత్ర సమయంలో తోలు బూట్లు, బెల్టులు లేదా పర్సుల వాడకాన్ని నివారించాలి. 5. ప్రయాణంలో బోల్ బామ్ లేదా హర్ హర్ మహాదేవ్ జపించండి. 6. కన్వర్ యాత్రను కేవలం నడకకు మాత్రమే పరిమితం చేయవద్దు. ఈ సమయంలో, ప్రతి నియమాన్ని పాటించండి మరియు మీ మనస్సులో ఎవరి పట్ల తప్పుడు భావన ఉండకండి. ఇతరులను గౌరవిస్తూ మీ లక్ష్యం వైపు పయనిస్తూ ఉండండి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More