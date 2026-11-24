పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
కార్తీక పౌర్ణమి.. త్రిపురాసుర వధ నుంచి బృందాదేవి తులసి అవతారం వరకు.. ఈ 4 పురాణ కథలు తెలుసా?
కార్తీక పౌర్ణమిని త్రిపురారి పౌర్ణమి, దేవ దీపావళిగా కూడా జరుపుకుంటారు. పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజున పరమశివుడు త్రిపురాసురులను సంహరించి లోకాలకు శాంతిని ప్రసాదించాడు. ఈ విజయానికి గుర్తుగా దేవతలు కాశీలో దీపాలు వెలిగించి ఉత్సవం జరుపుకున్నారని కథనం.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పరమశివుడు త్రిపురాసురుడిని సంహరించాడు. అందుకే ఈ పర్వదినాన్ని త్రిపురారి పౌర్ణమి అని పిలుస్తారు. త్రిపురాసురుడి అంతం తర్వాత దేవతలంతా కాశీకి వెళ్లి దీపాలు వెలిగించి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కారణంగానే నవంబర్ 24న వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమిని దేవ దీపావళిగా కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్ర రోజున పలు పౌరాణిక కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. కార్తీక పౌర్ణమి వ్రతం ఆచరించే భక్తులు సత్యనారాయణ వ్రత కథను కూడా చదువుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక పౌర్ణమి వేళ శివాలయాల్లో దీపోత్సవాలు, కార్తీక స్నానాలు, తులసి పూజలకు విశేష ఆదరణ ఉంటుంది. పౌరాణిక కథలు, పురాణ గాథలను చదివే పాఠకులకు ఈ విశేషాలు ఎంతో ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. ప్రాంతీయ ఆచారాలు, పురాణ గ్రంథాలను బట్టి కథల వివరాల్లో చిన్నపాటి వైవిధ్యాలు కనిపిస్తాయి.
త్రిపురాసుర వధ.. త్రిపురారి అవతారం
పురాణ కథనం ప్రకారం తారకాక్షుడు, కమలాక్షుడు, విద్యున్మాలి అనే ముగ్గురు రాక్షసులు దేవతలను ఓడించడానికి కఠిన తపస్సు చేశారు. వారి తపస్సుకు మెచ్చిన బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు. ఆ ముగ్గురూ తమకు అమరత్వం ప్రసాదించాలని కోరారు. బ్రహ్మదేవుడు అందుకు నిరాకరించి, ఎవరికీ సులువుగా చంపలేని వింత వరం కోరుకోమని సూచించాడు.
ఆలోచించి ఆ ముగ్గురూ ఒక వరం అడిగారు. తమ కోసం మూడు అద్భుత నగరాలు నిర్మించాలని, ఆ మూడు నగరాలు అభిజిత్ నక్షత్రంలో ఒకే సరళరేఖలోకి వచ్చినప్పుడు, ఒకే బాణంతో మూడింటినీ కూల్చే శక్తి ఉన్న దేవుడు ప్రశాంత స్థితిలో తమను సంహరించాలని కోరారు. ఆ బాణం, రథాన్ని తయారు చేయడం దాదాపు అసాధ్యంగా ఉండాలని షరతు పెట్టారు. బ్రహ్మదేవుడు తథాస్తు అన్నాడు. ఈ ముగ్గురు రాక్షసులనే త్రిపురాసురులు అని పిలిచేవారు. త్రిపురాసురుల బాధలు భరించలేక దేవతలు మొరపెట్టుకోగా, శివుడు వారిని అంతమొందించడానికి నిశ్చయించాడు. శివుడికి, త్రిపురాసురులకు మధ్య భీకర యుద్ధం సాగింది. అభిజిత్ నక్షత్రంలో మూడు నగరాలు ఒకే వరుసలోకి రాగానే, శివుడు తన బాణంతో వాటిని దహించి, రాక్షసులను సంహరించాడు. అప్పటి నుంచి శివుడికి త్రిపురారి, త్రిపురాంతకుడు అనే పేర్లు వచ్చాయి.
బృందాదేవికి విష్ణువు ఇచ్చిన వరం
మరో పురాణ గాథ ప్రకారం లోక కల్యాణం కోసం విష్ణుమూర్తి జలంధరుడు అనే రాక్షసుడి రూపం ధరించి, అతని భార్య బృంద తపస్సును భంగం చేశాడు. ఆ తర్వాత శివుడు జలంధరుడిని సంహరించాడు. అసలు నిజం తెలుసుకున్న బృంద, విష్ణువును రాయిగా మారిపొమ్మని శపించింది. ఆ రాయే కాలక్రమేణా శాలిగ్రామంగా పూజలు అందుకుంది. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున బృంద తన దివ్య రూపంతో వైకుంఠానికి చేరుకుంది. ఇదే రోజున విష్ణుమూర్తి వరం వల్ల బృంద ఒక అంశ భూమిపై తులసి మొక్కగా, మరో అంశ గండకీ నదిగా అవతరించింది.
త్రిశంకు కథ.. పాండవుల దీపదానం
మరో కథనం ప్రకారం విశ్వామిత్రుడు తన తపోశక్తితో త్రిశంకు మహారాజును శరీరంతో సహా స్వర్గానికి పంపాడు. అయితే దేవతలు త్రిశంకుడిని స్వర్గం నుంచి కిందకు పంపేశారు. దాంతో ఆగ్రహించిన విశ్వామిత్రుడు కొత్త సృష్టి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. దేవతలు విశ్వామిత్రుడిని శాంతించి ప్రతిజ్ఞ వెనక్కి తీసుకోవాలని వేడుకున్నారు. చివరకు విశ్వామిత్రుడు అంగీకరించడంతో దేవతలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ సంతోషంతో దేవతలు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దీపోత్సవం నిర్వహించారు.
కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత పాండవులు తమ బంధువుల మరణంతో తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆ దుఃఖం నుంచి పాండవులను బయటకు తీసుకురావడానికి శ్రీకృష్ణుడు కార్తీక పౌర్ణమి నాడు వారిని గఢ్ ముక్తేశ్వర్కు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ పాండవులు యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన యోధుల ఆత్మశాంతి కోసం గంగా నదిలో స్నానం చేసి, దీపదానం చేశారు.
కార్తీక పౌర్ణమితో ముడిపడి ఉన్న ఈ పురాణ గాథలు ధర్మం, భక్తి, త్యాగం, ఆత్మశాంతి వంటి విలువలను గుర్తు చేస్తాయి. భక్తులు ఈ విశేషాలను స్మరించుకుంటూ పవిత్ర రోజును భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు.