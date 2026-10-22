కోజాగరి పూర్ణిమ ప్రత్యేకత ఏమిటి, రాత్రంతా జాగారం ఎందుకు చేయాలి? లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఈ పనులు చేయండి!
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆశ్వయుజ పౌర్ణమికి ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. దీనిని శరద్ పూర్ణిమ, కోజాగరి పూర్ణిమ, రాస పూర్ణిమ లేదా కౌముది వ్రతం అని పిలుస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 25, ఆదివారం నాడు ఈ పర్వదినం వస్తుందని అందించిన వివరాలు పేర్కొంటున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆశ్వయుజ పౌర్ణమికి అత్యంత విశిష్ట స్థానం ఉంది. దీనినే శరద్ పూర్ణిమ, కోజాగరి పూర్ణిమ, రాస పూర్ణిమ లేదా కౌముది వ్రతం అని పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 25, 2026 (ఆదివారం) రోజున శరద్ పూర్ణిమ పర్వదినం వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక రాత్రి సమయంలో చంద్రుడు తన పదహారు కళలతో పరిపూర్ణమై వెలుగులు విరజిమ్ముతాడు.
ఈ సమయంలో ఆకాశం నుంచి అమృతం కురుస్తుందని భక్తుల గాఢమైన నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజు రాత్రి ప్రత్యేకంగా పాయసం తయారు చేసి చంద్రుడి వెలుతురులో ఉంచడం, రాత్రంతా జాగారం చేయడం శతాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆచారం. అసలు శరద్ పూర్ణిమ నాడు రాత్రంతా ఎందుకు మెలకువగా ఉండాలి? లక్ష్మీదేవితో ఈ పర్వదినానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటో తెలుసుకుందాం.
కోజాగరి అంటే అర్థం ఏమిటి?
కోజాగరి అనే పదం సంస్కృతంలో 'కో జాగర్తి' అనగా 'ఎవరు మెలకువగా ఉన్నారు?' అనే పదం నుంచి వచ్చింది. పౌరాణిక విశ్వాసాల ప్రకారం, శరద్ పూర్ణిమ రాత్రి లక్ష్మీదేవి భూలోకంలో సంచారం చేస్తుంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఎవరు మేల్కొని తమను ఆరాధిస్తున్నారనే విషయాన్ని అమ్మవారు పరిశీలిస్తారని చెబుతారు. అందుకే భక్తులు ఈ రాత్రి నిద్రపోకుండా లక్ష్మీదేవిని స్మరిస్తూ భజనలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు.
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది
శరద్ పూర్ణిమ రోజును కోజాగరి పూర్ణిమగా కొలవడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక కటాక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ పవిత్ర రాత్రి అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచి, చంద్రదర్శనం చేసుకున్నవారి ఇంట సిరిసంపదలు తాండవిస్తాయని ప్రతీతి. అందుకే ఇళ్లలో లక్ష్మీ పూజలతో పాటు ప్రత్యేక అర్చనలు చేస్తారు.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపారాధన విశిష్టత
ఈ పర్వదినాన సాయంత్రం వేళ ఇళ్ల ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి రాక సులభమై ఆ ఇంట సుఖసంతోషాలు నిలుస్తాయని నమ్ముతారు.
పూజా ముహూర్తం, చంద్రోదయ సమయం
శరద్ పూర్ణిమ రోజున నిశీత కాలంలో (అర్ధరాత్రి సమయంలో) లక్ష్మీ పూజ చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
లక్ష్మీ పూజా ముహూర్తం: రాత్రి 11:40 గంటల నుంచి 12:31 గంటల వరకు ఉంటుంది.
చంద్రోదయ సమయం: అక్టోబర్ 25, 2026 వ తేదీ సాయంత్రం 04:55 గంటలకు చంద్రుడు దర్శనమిస్తాడు. అయితే ప్రాంతాలను బట్టి చంద్రుడు కనిపించే వేళల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More